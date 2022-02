Le tournoi féminin du Tennis Club de Crissey est lancé

Ce samedi a vu le début de la 11ème Édition du tournoi exclusivement féminin.

Le président ainsi bien sûr que son Comite d’Organisation du tournoi, sans qui rien ne serait possible, ne peuvent qu’être heureux et satisfaits de par l’enregistrement de 24 joueuses (record de participation de 2020 égalé) allant de non classées à classées 15/5: des joueuses venues de pas moins de 12 clubs de la région. Satisfaction également car un certain turn-over a eu lieu avec la participation de nombreuses nouvelles joueuses s’ajoutant à des fidèles de ce tournoi.

Bref tout va bien avec des rencontres tous les soirs de la semaine à partir et une finale programmée pour dimanche 20 février à 10h00.

Le club remercie chaleureusement ses partenaires qui permettent ainsi une dotation pour toutes les participantes.

A noter que les masques ont été enlevés pour les besoins de la photo