"Le choix de l’énergie nucléaire franchit les générations" pour le député Rémy Rebeyrotte

Le choix de l’énergie nucléaire franchit les générations.

Les décisions annoncées par le Président de la République sont une double bonne nouvelle pour nos bassins d’emplois, notamment du Creusot et du Chalonnais.

D’abord, le nucléaire est réaffirmé comme une énergie du futur entrant parfaitement dans le nouveau mix énergétique dont l’objectif est de décarboner au maximum la production.

Ensuite, dans ce cadre, Emmanuel MACRON engage la France sur la création d’au moins six nouveaux EPR nouvelles générations qui garantiront à la fois emplois et compétences dans la durée sur nos bassins de vie. D’autant que, parallèlement, il s’agira d’assurer la prolongation sécurisée des réacteurs existants et le démantèlement d’autres infrastructures.

Ce sont donc de nouveaux métiers à inventer sur nos territoires, de nouveaux emplois à faire émerger. La dimension « recrutement, qualification et formation » sera, elle aussi, un formidable défi à relever sur nos territoires.

Parallèlement, ne passons pas à côté des énergies renouvelables qui doivent elles aussi avoir leurs places dans l’offre énergétique de notre Pays, comme l’a rappelé le Président de la République. Nos bassins devront nécessairement jouer aussi dans ces secteurs leurs cartes en terme de recherche, de création de nouvelles entreprises et de développement de nouvelles compétence.