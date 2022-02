Passation de pouvoirs et rencontre partenaires autour de la RSE pour la fédération des Jeunes Chambres Économiques de BFC !

Également l’occasion de réunir membres et partenaires autour du thème de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Comme il est de tradition chaque début d’année dans le fonctionnement de notre association, le président 2021 de notre fédération, Adrien BAILLY, a passé son pouvoir à notre président élu pour 2022 Ludovic BERTEAU. L’occasion de partager à nos partenaires et membres nos projets et ambitions pour cette nouvelle année et de rencontrer la nouvelle équipe dans le salon Corton de l’Hôtel Mercure de Dijon.

Cette soirée de rencontres et d’échanges entre décideurs locaux et jeunes citoyens actifs a permis également de se réunir autour du jeu “CAPT’N ODD” imaginé par la Jeune Chambre Économique Française pour sensibiliser, de manière ludique et informelle, les entreprises et acteurs économiques de nos territoires sur des sujets de développement durable (avec notamment les 17 objectifs de développement durable fixés par l’ONU d’ici 2030) et de responsabilité sociétale.

Nous avons également pu assister à la signature de 2 partenariats pour l’année à venir : la société PROGARD, ainsi les organismes Mouvement Français pour la Qualité (représenté par Serge GUILLEMIN, président) et France Qualité Performance Bourgogne Franche-Comté (représenté par Delphine RICHARD, en charge de la RSE) qui promettent de beaux événements et des actions impactantes pour 2022.