« Exiger du Gouvernement une meilleure répartition des médecins sur le territoire » - La députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier, appelle à signer la pétition

"Ce ne sont pas les médecins qui sont visés par cette pétition. Localement, beaucoup sont d'ailleurs d'accord avec ce que nous proposons. C'est précisément parce que nous avons beaucoup de considération pour ces professionnels de santé, que nous les voulons à nos côtés. Il s'agit de dire aux pouvoirs publics que la lutte contre la désertification médicale impose leur meilleure répartition.

Cette pétition appelle à lutter contre la désertification médicale en exigeant du Gouvernement une meilleure répartition des médecins sur le territoire. Des propositions de lois sur tous les bancs de l'Assemblée nationale ont été proposés et rejetées. Plus d’un citoyen sur dix ne parvient pas à trouver de médecin traitant et huit millions vivent aujourd'hui dans un désert médical. Depuis des années, l'Etat a laissé se développer des concentrations de médecins dans certains territoires, et des déserts dans d'autres. Aujourd’hui, la question d’une meilleure répartition de ces professionnels est cruciale et une véritable politique nationale de santé publique doit être mise en place pour garantir un égal accès aux soins.

J’invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent défendre la médecine de proximité, à signer cette pétition via le lien suivant : https://chng.it/pJSvgf5X5J "