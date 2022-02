AVIS DE DECES - Madame Jocelyne JUIJA née LIMOGE

CHALON-SUR-SAÔNE



Sarah, sa fille ;

Alain et René, ses frères ;

Françoise, sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

Ahmed et Najat JUIJA,

les familles LIMOGE et JUIJA

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jocelyne JUIJA

née LIMOGE

survenu à l'âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 22 février 2022 à 11h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel de l'USLD d'Autun et rappelle à votre souvenir ses parents,

Jean et Bernadette