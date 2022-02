Télématin, magazine emblématique de France 2 était à Saint Rémy ce 18 février aux ̏ Vendredis de la danse˝.

Ce vendredi après-midi, c’était le premier ̏Vendredi de la Danse˝ après ces longs mois d’arrêt imposés par la crise Covid, mais ce Thé dansant avait une particularité avec la présence d’une équipe de France 2 pour l’enregistrement de ce moment convivial pour l’émission télévisée Télématin.

Pourquoi Saint Rémy ? Tout simplement France 2, pour son émission phare du matin, recherchait au travers de toute la France un sujet de reprise évènementielle après cette grande période d’arrêt due à la 4ème vague de covid. C’est ainsi que Saint Rémy a été retenu, il s’en est suivi des prises de contacts avec Florence Plissonnier maire de la ville et la mairie.

Les ̏Vendredis de la Danse˝ existent depuis 2018 à St Rémy, c’est une animation ouverte à tous (entrée libre) et animée par un ou plusieurs musiciens différents à chaque Thé dansant. Une équipe de bénévoles constituée de San rémois et d’élus œuvrent pour maintenir ce moment convivial. En plus du service ils préparent gâteaux, bugnes, petits desserts. La décoration de la salle, sous la houlette de Pascale Barbier et Sandra Guinot, a été réalisée par les bénévoles.

De magnifiques centres de tables ont été confectionnés la veille par Eliane, Martine, Florence et Annie, lors de l’activité de Scrapbooking à l’espace Simone Veil de la ville, animée par Magalie Lebeau référente famille et séniors. Découpage, collage pour la fabrication d’une dizaine de petites boites rouges qui ont ensuite été remplies de mousse dans laquelle ont été piqués plein de décors (cœurs, branches de sapin …). Sur les côtés des boites, des carrés de papier gaufré à l’aide d’une petite presse et des carrés de papier colorés façon buvard.

Télématin avait dépêché, pour saisir ce beau moment de partage et de convivialité, une réalisatrice journaliste, un caméraman et un ingénieur du son. Normalement, la diffusion devrait avoir lieu jeudi prochain 24 février dans l’émission de Télématin sur la deuxième chaine de télévision.

Les ̏Vendredis de la Danse˝ ont attiré des personnes bien au-delà de St Rémy. On pouvait remarquer la présence de deux couples venus de Côte d’Or, de personnes de l’Ain ou plus proche comme St Marcel et Chalon.

René Bernard, dans sa 100ème année, doyen de St Rémy, était sur la piste de danse avec sa compagne, c’est un habitué des vendredis de la danse.

Un moment pleinement réussi pour cette reprise, à la grande satisfaction de Florence Plissonnier, des élus et organisateurs de ces après-midis festifs. Adélaïde, reine de St Rémy, était venue faire un brin de causette avec les participants et les bénévoles du Thé dansant, un bel exemple intergénérationnel.

Tony Fontaine, musicien professionnel, a assuré la partie musicale et fait tournoyer les danseurs et danseuses de paso, valses, tangos…, avant, pendant et après le goûter servi par les bénévoles.

Toutes les consignes sanitaires ont été respectées, contrôle du pass vaccinal, port du masque, etc…

C.Cléaux