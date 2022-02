AVIS DE DECES - Monsieur Laurent DE PIZZOL

SAINT-RÉMY, FONTAINES, MERCUREY



Valérie, sa sœur ;

François, son beau-frère ;

Elisa, Noé, Alexis,

ses neveux et sa nièce ;

Ines et Colette,

ses tantes très proches de lui ;

les familles DE PIZZOL,

DE CANDIA, DUREUIL et TREMEAUX,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Laurent DE PIZZOL

survenu le 15 février 2022,

à l'aube de ses 52 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 23 février 2022, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Laurent repose à la chambre funéraire ROC ECLERC de Saint-Rémy.

Il a rejoint sa maman,

La famille remercie tous les acteurs du secteur médicosocial qui ont accompagné Laurent tout au long de sa vie.

MERCI pour leur soutien, leur gentillesse, et leur bienveillance.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Annie

décédée en 1988

et son papa,

Henri

décédé en 1996.