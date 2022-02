AVIS DE DECES - Madame Espérance PERRICAUDET née JACQUOT

CHALON-SUR-SAÔNE, CRISSEY



Espérance PERRICAUDET

née JACQUOT

nous a quittés à l'âge de 93 ans.

Marie-Claude et René,

Catherine et Michel,

ses filles et leurs conjoints ;

Christophe, Céline, Laure, ses petits-enfants ;

Léo, Alicia, Manon, Jade, Clarys, Maël,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille

vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage civilement lundi 21 février 2022, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Vous pourrez saluer Espérance en lui offrant une rose.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,

Christian

décédé en 2015

son époux,

Robert

décédé en 2016.

Et remercie les personnes qui prendront part à sa peine.