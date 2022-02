Le député Gauvain et le gouvernement à l'écoute de l'économie de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire

Vendredi dernier, une réunion-débat et échange libre a eu lieu au Clos Bourguignon avec de nombreux acteurs économiques du Chalonnais, de la Côte Chalonnaise et du Bassin Minier. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette réunion publique qui a duré de près de deux heures était organisée par Raphaël Gauvain, le député LREM de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, ce vendredi 18 février à 19 heures.

Les représentants économiques du Chalonnais, de la Côte Chalonnaise et du Bassin Minier étaient invités pour échanger sur les perspectives économiques passées et futures avec Louis Margueritte, directeur adjoint de cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises.

70 personnes ont répondu présent à l'invitation.

Louis Margueritte est d'abord revenu sur les nombreuses réformes économiques menées depuis 2017. Fiscalité, marché du travail, simplification de la vie des entreprises ainsi que la gestion de la crise sanitaire étaient au menu de son exposé préliminaire avant de se prêter au jeu des questions/réponses d'un auditoire réceptif.

Le directeur de cabinet qui a des attaches dans le Chalonnais est également revenu sur la forte baisse du taux de chômage, à 7,4 % au quatrième trimestre 2021, «des chiffres que nous n'avons pas connu depuis 15 ans».

Il a tenu à rappeler que notre pays a une meilleure compétitivité que l'Allemagne et que nous avons le système le plus généreux d'Europe, chiffres à l'appui.

Les participants ont tous salué l'action de l'État pendant la crise sanitaire, particulièrement l'efficacité des aides versées et plus généralement l'écoute dont avait preuve le gouvernement dans cette période difficile pour les entreprises.

«La seule bonne réponse : c'était d'injecter massivement», explique Louis Margueritte.

Les entrepreneurs, dirigeants et cadres d'entreprise ont également fait remonter au député et au directeur de cabinet les difficultés actuelles auxquels ils sont aujourd'hui confrontés. Pénuries et prix des matières premières ainsi que le recrutement dans certains secteurs ont été les principaux sujets abordés.

Au cours de la soirée, nous avons appris entre autres que :

➤ Le taux de l'impôt sur les sociétés (IS) est passé de 33,3% à 25% en 2022

➤ Entre 2012 et 2019, le coût du travail en France a progressé moins vite qu'en moyenne dans la Zone euro.

➤ Le taux de croissance est de 7% en 2022

➤ Plus d'un million d'emploisont été créés depuis 2017

➤ 718 000 apprentis en 2021 contre 280 000 en 2016

➤ 110 000 TPE ont été accompagnés dans leur transformation numérique

➤ 2 millions de bénéficiaires du fonds de solidarité pour un montant de près de 36 milliards d'euros

➤ 9000 bénéficiaires du dispositif «coûts fixes» pour un montant total de 2 milliards d'euros

➤ 1 054 345 salariés placés en activité partielle sur toute la période de la crise, représentant un effort de plus de 35 milliards d'euros

➤700 000 entreprises bénéficiaires des prêts garantis par l'État pour plus de 143 milliards d'euros de prêts accordés

➤ 8,4 milliards d'euros d'exonérations de charges et aides au paiement accordées

Cette réunion-débat s'est terminée par le traditionnel verre de l’amitié, évènement permis par l'allègement récent des contraintes sanitaires.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati