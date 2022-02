AVIS DE DECES - Madame Jacqueline GOULIER née CADILHAC

GERGY



Philippe et Pascale Goulier,

ses enfants ;

Virginie et Stephan, Delphine, Sophie et Ludo, Eric et Aurélie,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

son arrière-arrière-petit-fils ;

Annie Durand, sa nièce et ses filles,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jacqueline GOULIER

née CADILHAC

survenu le 17 février dans sa 95e année.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 24 février, à 9h30, en l'église de Gergy.

Jacqueline repose à la chambre funéraire de Ciel.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie son infirmière, ses aides à domicile, ses voisins et amis de la résidence du Verger pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.