L'hôtel-restaurant Les Charmilles à Lux passe le relais

24 ans que Marianne et Jean-Philippe Anciaux étaient à la tête de l'hôtel-restaurant Les Charmilles à Lux... et ce lundi, c'est très officiellement qu'ils ont passé le relais à Patricia et Vincent Brunet. Le couple de Lyonnais cherchait depuis deux ans la "perle rare" et c'est sur les bords de Saône qu'ils ont souhaité écrire une nouvelle page dans leur parcours professionnel. Patricia n'est pas une novice dans l'hôtellerie, avec à son compteur 23 ans dans un grand groupe internationnal de l'hôtellerie... et Vincent "baigne" tellement dedans depuis quelques années que la fatalité devait prendre le dessus.

C'est avec le grand sourire que le couple Anciaux a transmis les clés de l'établissement, tout en assurant "une transition et un accompagnement en douceur". Pour Patricia et Vincent, l'heure "sera d'équiper toutes les chambres en climatisation", "amener de nouveaux services", "tout en maintenant les prestations portées depuis de nombreuses années". Pas question donc de changer une équipe qui gagne et une recette qui a fait le succès des Charmilles.

Bienvenue donc au nouveau couple d'hôtelliers du Chalonnais et belle nouvelle vie à Marianne et Jean-Philippe.

Laurent Guillaumé