AVIS DE DECES - Madame Michelle CHAMBELLAND née FREDIN

SAINT-RÉMY



Jean, son époux ;

Laurent, Isabelle, Delphine, Sophie, ses enfants ;

ses 7 petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ses sœurs, son frère ;

sa belle-sœur,

ses beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Michelle CHAMBELLAND

née FREDIN

survenu le 15 février 2022,

à l'âge 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 24 février 2022, à 10 heures, en l'église de Varennes-le-Grand.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie particulièrement le personnel hospitalier et les pompiers de Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.