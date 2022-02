Gaufres et soupe à la collecte de sang de l’amicale de Châtenoy-le-Royal ce 21 février 2022.

Pour la collation après prélèvement, les bénévoles de l’amicale de Châtenoy-le-Royal faisaient des gaufres l’après-midi et ils ont servi de la soupe plus gaufres le soir.

Café, thé, jus de fruit ou tout simplement de l’eau avec les gaufres maison pour les donneurs qui se sont présentés à cette collecte au cours de l’après-midi et soupe, gaufres, clémentines et café pour ceux qui sont venus en fin de journée. Le médecin, les infirmières et le secrétariat ont comptabilisé 43 donneurs présentés ce lundi dont 4 nouveaux qui venaient pour la première fois à l’image de Dylan, des jeunes mais pas seulement.

Dylan âgé de 20 ans, étudiant en 2ème année de DUT au Creusot et habitant St Germain du Plain, a effectué sa première démarche de donneur à la collecte de Châtenoy. Incité par Gabrielle sa copine, habituée de la collecte, il a pris un rendez-vous et l’a accompagnée pour répondre au besoin en poches de sang.

Eliane n’avait plus donné depuis 2003, suite à l’appel lancé par l’EFS, ce donneur en sommeil est revenu pour sauver des vies comme elle l’a expliqué. Elle a donc décidé d’accompagner son mari Gérard qui lui est donneur assidu malgré leur déménagement à Lessard en Bresse.

Une collecte correcte pour Christiane Tremoy présidente de l’amicale et les bénévoles. Il faut que les donneurs continuent à se remobiliser, le besoin est toujours là, le virus n’empêche pas de donner. On se doit d’être tous solidaires, élus et citoyens, hommes et femmes à partir de 18 ans, pour sauver des vies.

Les bénévoles vous attendent à leur prochaine collecte qui aura lieu le lundi 25 Avril 2022 de 15h30 à 19h00 salle des fêtes Maurice Ravel.

C.Cléaux