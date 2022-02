VEHICULES-RADAR - Plus de 500 infractions relevées en 5 jours sur les routes de Saône et Loire

Les 15 et 16 février, 83 infractions avaient été relevées sur les routes de Saône et Loire. Depuis les voitures radar explosent leurs statistiques.

Vous êtes prévenus... et à ce rythme, on se demande qui ne sera pas contrôlé par une voiture-radar sur les routes de Saône et Loire. Entre le 17 et 20 février, 427 infractions... et au regard de la progression qui a mulitplié par cinq, les résultats risquent de s'envoler. Ce sont cinq voitures-radar qui sont mobilisées sur les routes de Saône et Loire.