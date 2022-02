PRESIDENTIELLE - Le PCF organise une table-ronde autour des questions de l'agriculture

En effet, La récente polémique autour des propos tenus par Fabien Roussel témoigne d’un clivage :



certains polémiquent sur le bifteck quand d’autres n’ont pas de quoi se le payer. A l’heure où les classes populaires se préoccupent de remplir leur frigo, une partie de la gauche préfère polémiquer pour séduire un électorat qui a les moyens de choisir ce qu’il mange.

C’est en ce sens, et dans le cadre des élections présidentielles et législatives, que les communistes de Saône-et-Loire proposent une après-midi d’échanges, de débats et d'éducation populaire sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation et l'environnement :



Samedi 5 mars

de 15:00 à 18:00

à l’Alto au Creusot.

De la fourche à la fourchette, il convient de recentrer le débat sur les processus de production agricole, agroalimentaire et de restauration collective. Le bien-manger ne doit pas être réservé à une élite quand on sait qu'en 2020 le Secours populaire français a apporté une aide alimentaire à plus de 2 millions de Français.

Cela pose la question de quelle agriculture et alimentation voulons-nous ? Les Jours heureux, ce n’est pas l’assiette vide et encore moins le ventre qui gronde… Seront ainsi exposées les propositions du Parti communiste français en matière d’agriculture et d’alimentation.