A Chagny, au volant de sa Ferrari, il n'a pas eu le temps de passer la seconde

Au cours du week-end, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont multiplié les contrôles de vitesse et les opérations de contrôle sur les routes du département de Saône. Trois automobilistes ont été interceptés pour dépassement de la vitesse autorisée. Ils ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et leur voiture a été placée en fourrière administrative.

Le 24 février, à 15h15, sur la RD 906, commune de Chagny (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une FERRARI F355, à la vitesse de 151 km/h (vitesse retenue : 143km/h) pour une vitesse limite autorisée de 90 km/h. Ce dernier, âgé de 42 ans, est gérant d'entreprise et demeure dans les Bouches du Rhône.

Le 25 février, à 15h45, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay Les Mâcon, contrôlent le conducteur d'un FORD Transit, à la vitesse de 168 km/h (vitesse retenue : 159 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. Ce dernier, âgé de 20 ans, détenteur d'un permis probatoire, est vendeur et demeure dans le Mâconnais.

Le 25 février, à 16h50, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay Les Mâcon, contrôlent le conducteur d'une PORSCHE Macan S, à la vitesse de 194 km/h (vitesse retenue : 184 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 58 ans, est conseiller immobilier et demeure en Haute Savoie.