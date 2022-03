Sabri Fergani, la nouvelle étoile montante du Ring Olympique Chalonnais

Le président du Ring Olympique Chalonnais, Saïd Fergani, a de quoi être fier de son neveu (son père, Mounir aussi)!

Participant, comme trois autres boxeurs du club de boxe anglaise de notre ville, au Gala de Montceau-les-Mines qui a eu lieu ce samedi 26 février au Complexe sportif Salengro, Sabri Fergani est sorti vainqueur de son combat face au Lyonnais Diavava Sebastio Paolo dans la catégorie poids lourd.

«Cela faisait deux ans que je n'étais pas monté sur le ring. C'est vrai que j'ai gagné mon combat face à un adversaire coriace mais j'aurais pu mieux développer ma boxe. Je n'étais plus du tout habitué à la foule et ça s'est remarqué dès le premier round. J'étais comme bloqué. Je repars avec un sentiment mitigé malgré ma victoire», nous confie le jeune homme.

«Diavava, mon adversaire, était bien plus physique que moi, c'est indéniable, et cela a amené certains à douter que ma capacité à remporter le match. Je les en remercie car ça m'a bien galvanisé et insufflé ces forces supplémentaires qui m'ont permis d'en venir à bout! Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences», ajoute Sabri.

Par contre, la fortune n'a pas été du côté des trois autres Chalonnais, Amine Belhadj, Melvin Morel et Aubert Santos.

«Mon adversaire avait plus d'expériences avec trois assauts d'avance à son actif (un gagné, un perdu et un match nul) avant notre combat. J'avais du mal à imposer ma boxe. J'étais trop sur le côté défensif et pas assez dans l'attaque. J'avais remarqué qu'il avait plus d'expériences sur le coude mais j'ai beaucoup appris de ce combat. Ça a été une bonne leçon. Je ferais mieux la prochaine fois!», nous dit Melvin, un brin philosophe.

Sabri nous explique se remettre tout juste de ses blessures et n'être pas «encore au top de sa forme» mais y travaille. Il remercie les team Serge Pantel du Ring Athlétique Lédonien, Miloud Bouazzaoui du Ring Montcellien et Saïd Fergani du ROC.

Prochains combats de Sabri Fergani, le 27 mars pour un gala à Mulhouse et le 21 mai pour le Tournoi international des Volcans à Volvic.

Vous pouvez également suivre la nouvelle étoile montante du ROC sur Instagram (r.o.c_sabri).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati