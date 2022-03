Lancement du Contrat Engagement Jeune à la Mission Locale du Chalonnais

Imane, Meidy, Sirine, Isaac et Mandy sont les cinq premiers jeunes du Bassin Chalonnais à signer un Contrat Engagement Jeune (CEJ). Un coup de pouce pour amener à l'emploi les jeunes les plus en difficulté. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Contrat Engagement Jeune (CEJ) est un nouveau dispositif. Présenté dans les locaux de la Mission du Chalonnais, il est entré en vigueur sur Bassin de Chalon-sur-Saône, le mardi 1er mars. Son unique objectif est de donner un coup de pouce aux jeunes les plus en difficulté en les amenant vers le chemin de l'emploi.

Âgés de 18 à 20 ans, les cinq premiers jeunes à bénéficier du dispositif ont signé leurs contrats en présence d'Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône et les conseillères de la Mission Locale du Chalonnais, qui les suivront tout au long de leur parcours.

Ces conseillères de la Team Mission Locale, au nombre de cinq, sont Pascale Thieux, Aurore Deschamps, Bintou Diarra, Florence Redon et Florine De Mattéis.

C'était aussi l'occasion pour Georges Martins-Baltar, le directeur de la DDETS 71*, de souligner le savoir-faire de la Mission Locale du Chalonnais.

Son directeur, Ibrahima Bathily, de présenter le dispositif et d'en expliquer le contexte.

Le sous-préfet expliquera entre autres que 1600 jeunes n'ont pas d'emplois sur le Chalonnais.

Ce contrat est fait en binôme, le jeune et son consieller, et avec de nombreux partenaires, dont des entreprises, pour trouver des solutions à l'emploi durable des jeunes.

Le CEJ, c'est quoi au juste?

Ce contrat s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap). Il ne faut être ni étudiant, ni en formation et rencontrer des difficultés à entrer dans l'emploi durable. Mais il est possible d'être en service civique.

Le conseiller de la Mission Locale accompagne le jeune tout au long du contrat qui peut durer 12 mois (18 mois dans certains cas). Durant cette période, le jeune bénéficie d'un accompagnement intensif avec 15 à 20 heures minimum d'activités par semaine pour découvrir un métier, faire des immersions, se former, trouver un apprentissage ou un emploi.

En contrepartie, le jeune reçoit une allocation de 500 euros maximum sous conditions de revenus, d'assiduité et d'acceptation des offres d'activités qui lui sont faites.

L'objectif est d'amener à l'emploi 400 000 jeunes en 2022 dans toute la France.

Parmi les partenaires invités, figuraient notamment Isabelle Jamet-Laffly (E2C71), David Edmont et Driss Essabar (STAC Chalon), Céline Guillot (GEIQ Bâtiment), Carole Paret et Anaïs Jucquois (Webhelp) et Gwenaëlle Tochon-Tanguy (Fédération ADMR 71).

Étaient également présents Annie Sassignol, vice-présidente de la Mission Locale du Chalonnais, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, et Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Léa Dumas de la DDETS 71, Agnès Paris, déléguée de la préfecture de Mâcon, et Céline Boucquemnt, chargée de communication de la Mission Locale du Chalonnais.

* Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire, ex-DIRECCTE.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati