Festival Chef Op’ en lumière : programme du jour

Dès 10 h le matin jusque dans la soirée, le Festival de cinéma Festival Chef Op’ en Lumière, unique en France, vous propose des projections de films en compétition, en avant-première, des courts-métrages, des films pour les plus jeunes, des documentaires, des rencontres avec leurs invités et plus encore… Deux lieux : Espace des Arts ou Mégarama.

Ce vendredi, 7 films seront projetés, toujours sélectionnés pour leur qualité d’image, dont un en avant-première à 20 h 30.

Et la journée commence fort avec cette master-class que donnera une invitée du Festival, Crystel Fournier, directrice de la photographie (Prix de la meilleure photographie aux European Films Awards pour son travail sur Great Freedom).

Dans le hall de l’Espace des Arts, ne manquez pas l’exposition photo autour de l’œuvre Le Mépris, de Jean-Luc Godard, à travers l’œil du photographe Jean-Louis Swiners (du 28/02 au 20/03)

Télécharger le programme : PROGRAMME-2022

Toutes les infos : festival-chefsop-au-jour-le-jour

Tarif normal : 7 € — tarif réduit : 5 €