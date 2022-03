Rugby : Chatenoy face à une qualification contre Bourbon-Lancy

Actuel leader de la poule avec 12 points, le CRC devance Bourbon Lancy d’un petit point au terme de ces 3 matchs. Le 3e étant l’équipe de Censeau Arbois dans le Doubs avec 5 points.

Le match de ce dimanche sera le dernier de cette phase aller du Championnat Territorial 2e Série. Il donnera un aperçu des « possibles qualifiables » pour le Finale qui se déroulera le 7 mai à Beaune en vue de l’obtention du titre de Champion de Bourgogne Franche-Comté de la série. Le vainqueur rappelons-le sera seul qualifié pour aller disputer la phase finale du Championnat de France.

C’est dire toute l’importance que revêt le match de ce dimanche tant pour les Châtenoyens que pour les gars du Charolais, lesquels ont infliger dimanche dernier un cuisant 75 à 6 en terre charolaise à l’équipe de Baume les Dames. Chatenoy l’ayant battu péniblement, chez eux sur le score de 14 à 12.

Place au jeu

Visiblement les Châtenoyens semblent avoir pris à coeur de bien faire pour ce match contre Bourbon Lancy. Il a suffi de se rendre aux entrainements des mercredi et vendredi pour se rendre compte de la motivation du groupe, quasiment au complet. Une équipe de 22 joueurs a été construite sachant que certains éléments habituels du groupe ne seront pas sur la feuille pour des raisons professionnelles, personnelles ou des blessures.

Pour le coach Guillaume Bollereaux son point de vue est claire : « On va voir ou l’on se situe et si l’on est en capacité de mettre en place ce que nous travaillons lors des entrainements. Le groupe est lui aussi en place et si nous obtenons une victoire ce dimanche, notre qualification commencera réellement à se concrétiser. Petit à petit on joue de mieux en mieux et l’on atteint notre vitesse de croisière, à nous de le prouver sur le terrain. »

De son coté Maxence Duflos, 3e ligne centre : « Il faudra être bien solide à l’avant comme derrière. On se débrouille pas mal et il ne faut pas que l’on hésite à avoir de l’envie et de la motivation. Personnellement je crois à la qualification, surtout si l’on se donne cette envie. Quand on veut, on peut ! »

Quant à Alexis Ferquel qui sera sur le banc pour débuter le match avec le n°21 : « Sur le dernier match que nous avons fait nous n’avons pas produit ce que l’on aurait dû faire. On a une bonne équipe et surtout un bon esprit d’ensemble. Il ne faut pas passer à coté et travailler, ce que nous faisons à l’entrainement et ainsi être plus efficace sur le terrain. »

Réponse aux alentours de 16h30 au stade de rugby de Charréconduit à Châtenoy le Royal. Coup d’envoi à 15h, l’arbitre sera Mr Julien Campano Jimenez.



JC Reynaud

Composition de l’équipe du Châtenoy Rugby Club

1 - Maxime Bon; 2 - Marvin Valente; 3 - Matis Holder; 4 - Laurent Olivier; 5 - Edouard Bizot; 6 - Quentin Guidard; 7 - Daniel Clément; 8 - Maxence Duflos; 9 - Thomas Serville; 10 - Baptiste Beauviche; 11 - Ryan Rampon; 12 - Geoffrey Meunier; 13 - Esteban Campos; 14 - Valentin Guillemaut; 15 - Lucas Jacquot; 16 - Anthony Vassard; 17 - Nathan Girard; 18 - Ayrton Valente; 19 - Jordan Manca; 20 - Rémy Audoin; 21 - Alexis Ferquel; 22 - Yanis Zendjabil

Entraineur : Guillaume Bollereaux Assistant terrain : Vincent Fanciullo. Soigneur en chef : Mr Thomas Bouillot