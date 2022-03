Les filles U15 de l’équipe 3 du Comité Départemental 71 de Chalon- sur-Saône vainqueurs des phases régionales de l’Orange Rugby Challenge

La finale régionale de l’Orange Rugby Challenge dans notre région

Le 5 mars 2022, au Stade Sabaté de Genlis, les jeunes joueurs de rugby, filles et garçons de la catégorie des moins de 14 ans (pour les garçons) et 15 ans (pour les filles) de la ligue Bourgogne Franche-Comté se sont affrontés lors de la finale régionale de l’Orange Rugby Challenge. Pour les garçons, U14, c’est l’équipe de l’US qui ont gagné cette épreuve.

Ce sont près de 20 clubs et 80 joueurs qui ont participé à l’épreuve régionale autour de sept ateliers techniques, physiques et tactiques élaborés par la Fédération Française de Rugby (parcours collectif, coups de pied placés, jeu au pied et réception, 2 contre 1+1, attaque/défense 1 contre 1, poussée en sécurité et règlement).

Innovation de cette année, un huitième atelier est consacré à l’éducation au numérique. Conscient de sa responsabilité sociétale en tant qu’acteur de la révolution digitale, Orange a souhaité aller plus loin dans son soutien au rugby amateur avec le lancement d’actions de sensibilisation aux risques du numérique.

Issu d’un partenariat entre Orange, la FFR, Tralalère et l’association Internet Sans Crainte, cet atelier entend, à travers des mises en situations rugbystiques, transmettre des clés aux jeunes pour les aider à mieux appréhender l’univers du numérique. Trois thèmes sont abordés selon les phases de l’ORC : « cyberharcèlement », « commentaires insultants et écran le soir », « gérer son temps d'écran et différencier public/privé ».

L’enjeu : représenter son comité territorial lors de la finale nationale

Après deux éditions annulées à cause de la Covid, Orange est heureux de proposer à nouveau aux jeunes joueurs de participer à ce défi sportif et éducatif de référence. Les vainqueurs des phases régionales de l’Orange Rugby Challenge pourront représenter leur région lors de la finale nationale qui aura lieu le week-end du 25 juin 2022 au siège de la Fédération Française de Rugby à Linas-Marcoussis, lieu emblématique du rugby français. Les 29 équipes garçons et 17 équipes filles qualifiées pour la finale nationale auront la chance de vivre une journée exceptionnelle et d’assister à la finale du TOP 14 au Stade de France.