Tir Sportif : honneur aux Champions !

Quel plaisir de retrouver le stand de tir Guy Chapuis de Châtenoy le Royal. En effet cette trop longue période d’interruption des entrainements et compétitions a quelque peu boulversé le fonctionnement de la vie associative, quelle soit sportive ou culturelle.

Quand on connait pour le Tir Sportif cette envie de compétitions qui fait sa renommée départementale, régionale et nationale, revoir les compétitions reprendre avec force et vigueur, a redonné le sourire aux compétiteurs. Comme en plus ces compétiteurs sont morts de soif ….. de compétitions sachant qu’ils ont pu malgré tout se préparer pour aller, dans un premier temps, au Championnat de France Indoor 10/18mètres à Besançon, on ne pouvait que voir des résultats s’afficher au compteur du Tir Sportif de Châtenoy le Royal.

Ce sont 23 tireurs pour 45 tirs qui ont pris la direction de la Franche-Comté pour être engagés dans 4 disciplines : l’arbalète Field, le Pistolet 10m, le Pistolet Vitesse et le Pistolet standard. La Carabine était absente cette fois-ci de la compétition, question de qualification.

Les résultats ne se sont pas fait attendre puisque ce sont trois Médailles dOr et trois d’Argent qui viennent de s’ajouter aux 166 médailles d’jà acquises par te Tir Sportif. Ci dessous les podiums de ce Championnat de France 2022 :

Comme il est de tradition au sein du club, une cérémonie est d’usage pour honorer les Champions. Le club n’a pas failli à cette réception. La présidente Yvonne Le Floch, le vice-président Daniel Guillot ont accueilli les Champions en présence du maire Vincent Bergeret, lequel était accompagné de Pascale Lepers, adjointe aux associations et de Henri Lombard, adjoint aux Sports. Etaient également présents Gérard Tollard, Président départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif ainsi que Jean-Marc De Micheli, Président de l’Office Municipal des Sports.

« Vous avez pu vous entrainer malgré les difficultés liées à la pandémie. Vous avez pu reprendre petit à petit vos activités et j’ai le vivant espoir de voir les choses reprendre normalement pour la vie associative. Les résultats sont à nouveau là et je peux vous dire que la Municipalité est très fière de ce que vous apportez pour notre ville. Ne lâchez rien ! » A conclu le Premier Magistrat de la commune.

JC Reynaud