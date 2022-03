8 permis retirés ce week-end sur les routes de Saône et Loire

Au cours du week-end, les gendarmes de l'escadron départemental de Saône-et-Loire ont multiplié les contrôles de vitesse sur tout le département. Et en ce week-end ensoleillé des automobilistes et des motards ont un peu trop lâché les gaz. Résultat : Huit rétentions immédiates du permis de conduire et des mises en fourrière des voitures et des motos des usagers concernés.



- Le 04 mars 2022, à 16h05, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay Lès Mâcon, contrôlent le conducteur d'un RENAULT Trafic, à la vitesse de 180 km/h (vitesse retenue : 171km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 51 ans, est maçon et demeure dans le Rhône.

- Le 04 mars 2022, à 18h30, sur la RD 24, commune de Devrouze (71), les militaires de la brigade motorisée de Louhans, contrôlent le conducteur d'une PEUGEOT 3008, à la vitesse de 140 km/h (vitesse retenue : 133 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 50 ans, est directeur d'exploitation et demeure dans le Chalonnais.

- Le 05 mars 2022, à 16h07, sur la RD 19, commune de Demigny (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le pilote d'une KAWASAKI Z1000, à la vitesse de 155 km/h (vitesse retenue : 147 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 39 ans, est intérimaire et demeure dans le Chalonnais.

- Le 05 mars 2022, à 19h09, sur la RD 978, commune de Mercurey (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une RENAULT Mégane, à la vitesse de 137 km/h (vitesse retenue : 130 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 33 ans, est technicien territorial et demeure dans le Chalonnais.

- Le 06 mars 2022, à 16h45, sur la RD 61, commune de Etang sur Arroux (71), les militaires de la brigade territoriale autonome de Etang sur Arroux, contrôlent le conducteur d'une PEUGEOT 407, à la vitesse de 152 km/h (vitesse retenue : 144 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 58 ans, est responsable d'intervention et demeure dans l'Autunois.

- Le 06 mars 2022, à 17h20, sur l'autoroute A6, commune de Champforgeuil (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une AUDI A3, à la vitesse de 207 km/h (vitesse retenue : 196 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 22 ans, est étudiant et demeure dans les Alpes Maritimes.

- Le 06 mars 2022, à 17h35, sur la RD 60, commune de Marly sur Arroux (71), les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial, contrôlent le pilote d'une SUZUKI GSX 1000R, à la vitesse de 159 km/h (vitesse retenue : 151 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 90 km/h. Ce dernier, âgé de 44 ans, est chauffeur poids lourds et demeure dans l'Autunois.

- Le 06 mars 2022, à 17h35, sur la RD 60, commune de Marly sur Arroux (71), les militaires de la brigade motorisée de Paray le Monial, contrôlent le pilote d'une SUZUKI GSF 650, à la vitesse de 154 km/h (vitesse retenue : 146 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 90 km/h. Ce dernier, âgé de 20 ans, est employé et demeure dans l'Autunois.