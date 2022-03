Claudette Neel fait son show : « Je suis toutes les femmes »

« J’ai été prof», c’est ainsi que débute nos échanges, en toute simplicité. « D’anglais en collège mais je n’ai pas mené cette carrière à sa fin car un burn out - sans doute d’avoir trop stressé, trop donné, m’être trop oubliée et … avoir tenu ligotée cette inclination de jeunesse de faire de la scène - m’a demandé d’envisager mon avenir professionnel autrement », poursuit Claudette Neel.

Après 2 années difficiles où il faut apprendre à se reconstruire et à écouter ses envies, à force de travail sur soi durant laquelle elle cultive, aussi, sa passion pour le chant, elle fonde, avec son époux, l’association « musique et spectacle » ; un succès qui prouve bien que l’on peut se relever après être tombée et un formidable espoir pour tous ceux et celles qui traversent ce que Claudette a enduré. Cette joie de vivre qu’elle transmet à chacun de ses spectacles dure désormais depuis 12 ans !

Cette belle réussite, Claudette Neel la doit à ces heures passées à s’entrainer, à travailler sans relâche, pour entrer entièrement dans les textes et les mélodies afin d’interpréter avec toute son âme et sa sensibilité. Et elle fait de ses thèmes de prédilections ( l’indifférence, l’injustice, le mal-être, mais aussi la solidarité, l’espoir, le bonheur, et l’amour bien-sûr ! ) un joli répertoire qui touche et qui parle aux gens.

Généreuse et bienveillante, Claudette Neel a également oeuvré pour la protection et le respect des animaux et de la nature, notamment en créant un club, quand elle était encore professeure au sein de l’établissement dans lequel elle enseignait. « J’étais la Brigitte Bardot locale », s’en amuse-t-elle encore aujourd’hui. Dorénavant, elle se produit dans des spectacles organisés dans toute la région où la variété française a une place de choix.

D’ailleurs, c’est une autre grande figure féminine qu’elle cite : Dalida. « Je suis toutes les femmes » est une chanson de 1981 et son crédo parce qu’elle se définit « passionnée ou grave, ingénue et à la fois femme fatale, amoureuse, tragique voire canaille… »; même si sa chanson fétiche reste « Pour en arriver là », aujourd’hui elle continue de transmettre, coeur de son métier : de l’émotion.

3 questions à Claudette Neel :

Comment avez-vous vécu cette période difficile de crise sanitaire que nous avons traversée ?

Les 2 années de crise sanitaire ont été dures car elles ont empêché les relations sociales et même familiales. Je n’ai pas vu mes petits-enfants qui vivent en Belgique durant 2 étés ! Tout cela a entraîné une ambiance stressante et je suis très sensible à l’angoisse. Cependant, j’ai plaint de tout mon cœur les personnes qui étaient cloitrées dans des appartements, les choses ayant été plus faciles pour ceux qui vivent dans une maison ou à la campagne. Pour nous, évidemment toutes nos prestations ont été annulées, heureusement j’avais mes activités dans mon jardin que j’apprécie énormément et du temps pour poursuivre ce j’aime plus que tout : m’adonner au chant! La musique adoucit les mœurs et elle m’a aidée à m’apaiser durant cette période difficile.

Vous citez de grandes figures féminines, que pensez-vous de cette Journée Internationale des Droits des femmes ?

Je trouve que l’institution d’une journée des droits des femmes est une bonne chose. J’ai souvent chanté le 8 mars pour célébrer la femme. Par cette journée, il est bon de rappeler l’égalité entre hommes et femmes et qu’il y a encore bien à faire dans certains pays !

Quelle est votre actualité ?

J’espère que les organisateurs de spectacles vont oser programmer des animations. Avec mon association, nous avons quelques tours de chants en restaurants et maisons de retraite dans le respect des mesures sanitaires mais nous souhaiterions produire les concerts-spectacles que nous avons créés : « Face à la vie », répertoire profond et intimiste, avec la présence de 2 enfants comédiens, que nous avions projeté de faire pour et avec l’association « Le rêve de Marie » et avec le soutien de la ville de Chalon, et « Tous autour de Johnny », concept original et inédit dans la région. J’ai été contactée aussi par un humoriste passionné comme moi et on prépare un spectacle où interviendront humour, réflexion et émotion.

SBR - Photo et visuels transmis par Claudette Neel pour publication. Crédit photo : Claudette Neel