Un Comité de Jumelage de Chalon sur Saône actif et créatif

Pour qu’un Comité de Jumelage vive il faut, bien évidemment, avoir des villes jumelles qui aient la volonté d’un partenariat mais aussi et surtout des responsables de part et d’autre qui aient envie de développer une entente « gémellaire » que ce soit avec la ville elle-même ou sa contrée, ou éventuellement un pays.

De toute évidence le Comité de Jumelage de Chalon sur Saône, jumelé avec Saint Helens (Angleterre); Solingen (Allemagne); Novara (Italie) et Naestved (Danemark), se donne les moyens et se retrousse les manches pour le faire vivre. Le décompte estimé du temps de bénévolat des membres du bureau ( près de 150 heures par an) est la preuve évidente de l’engagement actif et créatif de l’association pour faire rayonner la ville à l’extérieur, soit en allant dans les villes jumelles, soit en recevant celles-ci au travers de la vie économique ou associative locale.

Des activités en 2021

Malgré une année impactée par la crise sanitaire, le Comité de Jumelage a soutenu ses activités et des projets. Pour preuve :

- Un projet entre l’Ecole d’Art de Chalon et l’Université de Saint Helens en vue d’un travail artistique commun entre étudiants anglais et chalonnais lequel aboutira sur une exposition à Saint Helens en 2023. Un projet qui touche des jeunes de 18 à 24 ans.

- Le temps de l’été a vu un groupe de familles de Solingen faire un arrêt à Chalon sur leur chemin de vacances. Le Comité de Jumelage les a guidé en leur donnant des informations touristiques.

- La participation au Forum des Associations a permis de mieux se faire connaitre auprès de la population chalonnaise, voir de nouveaux membres adhérer au Comité de Jumelage.

- Petite déception avec l’annulation de la Foire de Chalon ou le Comité avait un stand très visible, à coté de celui de la Ville, de plus les villes jumelles avaient organisées leurs venues pour la Foire. Cela n’a pas découragé les membres du Comité qui ont quand même reçu leurs jumeaux sur un week-end ( 1er au 3 octobre 2021), la ville a mis en place un stand place St Vincent, pour permettre la vente de produits locaux par les villes jumelles je dimanche de Marché.

- Le projet franco-italien entre le Lycée Camille Du Gast et un établissement de Novara continue son chemin, les jeunes étudiants italiens sont d’ailleurs cette semaine du 7 au 12 mars à Chalon pour travailler en commun avec les étudiants du Lycée.

Des projets pour 2022

Le Comité de Jumelage est actif tout au long de l’année avec ses activités conversationnelles anglaises et allemandes et son coté ludique avec le Scrabble en anglais. Des activités qui ont lieu à l’Hôtel Saint Régis à Chalon sur Saône. (Voir les détails sur le site du Comité de Jumelage)

Présence à la Foire de Chalon, au Forum des Associations, est déjà prévue pour cette année 2022. Mais l’esprit créatif du Comité avec l’aide d’autres structures et associations, fait que l’année 2022 sera encore bien chargée.

Le projet Erasmus entre le Lycée automobile Camille Du Gast et les lycéen italiens verra l’aboutissement par la construction commune d’un kart. Le Comité soutient ces échanges ne serait ce que par l’octroi d’une subvention pour les élèves chalonnais.

Solingen organise un Festival de musique rock du 20 mai au 26 mai 2022 « Le Rockcity Friends 2022 » Un échange entre musiciens chalonnais du Conservatoire et musiciens de Solingen a permis un lancement de candidatures auprès Robert Llorca, directeur du Conservatoire de Chalon. Quatre candidats ont répondu présents. Ils se rendront à ce festival de Solingen en étant pris en charge (voyage et hébergement sur place) par cette ville jumelle.

Un Tournoi de football organisé par le FC Chalon les 18 et 19 juin 2022 accueillera une équipe de Novara.

Un stage de Football ouvert à des jeunes de U12 à U14, des villes jumelles de Novara et Solingen devraient se dérouler du 10 au 16 juillet 2022. Un stage qui ouvrirait des vacances d’été à des jeunes en difficulté sociale et organisé sous couvert de l’Académie du Football de Chalon sur Saône. Un projet mené par Michaël Pineau, étudiant en Master.

Une délégation du Comité de Jumelage se déplacera à Novara pour assister à son Carnaval déplacé à la date du 9 juillet 2022.

Force est de constater le bon fonctionnement de ce Comité de Jumelage Chalonnais. Cela ne peut se faire que par la volonté de son Conseil d’Administration présidé par Anne Passerat, d’une saine gestion financière autour d’un budget annuel de l’ordre de 7000 € et d’une bénévolat soutenu par les membres adhérents au Comité de Jumelage. La ville de Chalon sur Saône soutient le Comité au travers de la subvention municipale entre autres et représentée pour cette Assemblée Générale statutaire par Valérie Maurer, adjointe en charge des Affaires familiales et de la démocratie locale.

JC Reynaud

A noter :

Le Comité de Jumelage de Chalon sur Saône a décidé de faire un don de 300 € en direction de l’Ukraine afin d’aider les personnes touchées par la guerre dans ce pays européen.

Pour contacter le Comité de Jumelage sur son site :

comitedejumelagechalonsursaone.org