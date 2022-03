Une grande collecte pour l'Ukraine organisée, samedi, dans les 61 casernes des sapeurs pompiers de Saône et Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-loire, du conseil départemental et du SDIS 71 :

Samedi 12 mars entre 9h et 13h, collecte départementale en faveur du peuple ukrainien dans les casernes des pompiers

A la suite de la réunion initiée par le président du Département, André Accary, et par le préfet, Julien Charles, visant à coordonner l’action en faveur du peuple ukrainien, il a été décidé de mettre en place une journée de collecte au niveau départemental avec l’appui des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire.



Les initiatives locales se multiplient en Saône-et-Loire, au niveau des municipalités, du tissu associatif et des particuliers. Pour autant, le besoin de coordonner ces élans de solidarité est indispensable pour plus d’efficacité, sur place en Ukraine, mais aussi en ce qui concerne l’accueil de familles dans notre territoire.

Les pompiers et leur réseau associatif ont proposé leur soutien en ouvrant les 61 casernes du SDIS 71 le samedi 12 mars de 9h à 13h. Les particuliers et les associations sont donc invités à venir déposer leurs dons ce jour-là.

Afin que l’aide apportée soit la plus utile possible et pour faciliter le conditionnement et l’acheminement, il est indispensable que les généreux donateurs respectent autant que possible en amont les consignes.

Idéalement, les dons doivent être pré-triés et déposés de préférence dans des cartons de petite et moyenne tailles, identifiés selon 4 catégories :

1. HYGIÈNE

- Gel et savons corps

- Dentifrice

- Brosses à dents

- Rasoirs, mousse à raser

- Serviettes hygiéniques

- Mouchoirs en papier, lingettes

- Couches et lait maternisé





2. LOGISTIQUE

- Lits de camp

- Sacs de couchage

- Tentes

- Couvertures, couvertures de survie

- Lampes de poche, frontales

- Matériels électriques (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs)

3. SECOURS

- Gants à usage unique

- Masques chirurgicaux

- Matériel de suture

- Blouses médicales

- Bandages élastiques

- Garrots

- Lecteurs à glycémie

- Pansements hémostatiques

- Pansements

- Solutions antiseptiques

- Matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur)

4. VÊTEMENTS/ ALIMENTATION

- Pulls, manteaux, pantalons, vêtement chauds

- Chaussettes, linge de corps adultes/enfants

- Produits secs qui ne nécessitent pas de cuisson ou de réchauffage

La collecte par territoire :

Les casernes pour la compagnie d’Autun

• CIS ANOST - 86, grande rue des Galvachers

• CIS AUTUN - Avenue André Frénaud

• CIS ÉPINAC - Le Haut des Champs

• CIS ÉTANG-SUR-ARROUX - Rue du Tacot

Les casernes pour la compagnie de Chalon-sur-Saône

• CIS BUXY - Rue des Tramouilles

• CIS CHAGNY - 8, rue Pasteur

• CIS CHALON-SUR-SAONE - 4, rue Raoul Ponchon

• CI CRISSEY - 21, rue Principale

• CI FONTAINES - 7 bis, rue des Champs

• CI GERGY - 11, rue Louis Loranchet

• CIS GIVRY - Rue au Loup

• CIS NAVILLY - En Gare

• CI OUROUX-SUR-SAÔNE - 29 b, rue Bourgneuf

• CIS SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL - 6, rue du 19 mars 1962

• CIS SAINT-MARTIN-EN-BRESSE – Grenouillères

• CIS VERDUN-SUR-LE-DOUBS - Route de Verjux

Les casernes pour la compagnie du Creusot

• CIS COUCHES - Rue Saint-Nicolas

• CIS LE CREUSOT - 1, Route le Bois Morey à TORCY

• CIS MONTCHANIN – ECUISSES - Bois Bretoux à MONTCHANIN

Les casernes pour la compagnie de Montceau-les-Mines

• CI BLANZY - Rue de la République

• CIS JONCY - 11, rue du Vigny

• CIS MONTCEAU-LES-MINES - Rue du Capitaine Priet - BP 151

• CIS PERRECY-GÉNELARD - 250, rue de l'écart à GÉNELARD

• CIS TOULON-SUR-ARROUX - Place Claude Burgat

Les casernes pour la compagnie de Digoin

• CIS BOURBON-LANCY - Rue Sainte-Barbe

• CIS DIGOIN - 3, rue Berlioz

• CIS GUEUGNON - La plaine du Fresne

• CIS ISSY L'ÉVÊQUE - Route de Toulon

Les casernes pour la compagnie de Paray-le-Monial

• CIS CHAROLLES - Bel Air

• CIS CHAUFFAILLES - Impasse du Cdt Elie Marchand

• CIS LA CLAYETTE - 2, rue Louis Callier

• CIS MARCIGNY - Boulevard des Prairies

• CIS PARAY-LE-MONIAL - 9, bd Henri de Regnier

• CIS SAINT-BONNET-DE-JOUX - 118, rue de l'ancienne gare

Les casernes pour la compagnie de Louhans

• CIS CUISEAUX - Avenue de la Madeleine

• CIS LOUHANS - 220, route de Dijon à BRANGES

• CIS MERVANS - Le Vieux Bourg

• CI MONTPONT-EN-BRESSE - Le Bourg

• CIS PIERRE-DE-BRESSE - Avenue de Beauregard

• CI SAGY - Le Bourg

• CI SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE

• CI SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - Zone artisanale

• CIS SAVIGNY-EN-REVERMONT - 328, route de Louhans

• CI SIMARD

• CI SORNAY - 1, Place de la Libération

• CIS VARENNES-ST-SAUVEUR - Le Meix Juvin à DOMMARTIN-LES-CUISEAUX

Les casernes pour la compagnie de Mâcon

• CI AZE - Le Champs Jaillet

• CIS LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - Le Clos Méziat

• CI CHARNAY-LES-MÂCON - Chemin des luminaires

• CIS CLUNY - 12, avenue Charles de Gaulle

• CIS DOMPIERRE-LES-ORMES - 90, route de Trivy

• CIS MÂCON - 80, rue du Chef de Bataillon Guesnet à SANCÉ

• CIS MATOUR - Rue de Saint-Cyr

• CI SALORNAY-SUR-GUYE - 26, rue Odette Dauxois

• CIS TRAMAYES - 10, route des Seyves

Les casernes pour la compagnie de Tournus

• CI CUISERY - Route de Simandre

• CIS LUGNY - 71, impasse du Terrillot

• CIS ROMENAY - Rue du 19 mars 1962

• CIS SENNECEY-LE-GRAND - Rue des Mûriers

• CI SIMANDRE - Le Bourg

• CIS TOURNUS - Avenue Henri et Suzanne Vitrier

Pour toute question, les associations et les particuliers peuvent contacter la cellule départementale joignable via l’adresse mail dédiée créée par le Département de Saône-et-Loire : [email protected]