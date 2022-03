Les Rock cheerleaders au Championnat de France !

Créée en 2017, l'association des Rock cheerleaders ne cesse de grandir, d'accueillir des nouveaux membres et d'avoir de nouvelles ambitions. Club d'animation sur la ville de Chalon, vous avez pu voir les cheerleaders en action lors des mi-temps des matchs de l'ASHBCC à la maison des sports, lors de la remise des Trophées départementale à l'Espace des arts ou encore en 2019 sur la ligne d'arrivée du Tour de France.

Parallèlement à leurs prestations d'animation, les Rock cheerleaders se préparent chaque année pour des compétitions. Depuis la 1ère année, ils participent à une compétition privée à Lyon qui rassemble des centaines de clubs de France. Dès leur première participation, les cheerleaders chalonnais revenaient médaillés.

Avec la crise sanitaire, les clubs ont été privés de compétition pendant deux ans. Toutefois, les Rock cheerleaders n'ont jamais cessé les entraînements. "Nous avons rapidement mis en place des entraînements à domicile avec les visio-conférences permettant le maintien d'un lien mais aussi d'une condition physique. Lorsque le sport a été autorisé en extérieur, les cheerleaders ont pu bénéficier d'entraînements notamment de gym et de souplesse dispensés à la Prairie St Nicolas par nos coachs ravis de retrouver leurs athlètes"

A la rentrée 2021, les coachs ont vite remarqué que la poursuite des cours, même à distance, avait permis la progression de la technique de leurs athlètes. Forte de cette constatation, la coach principale et présidente, Isabelle DRUHOT a pris la décision d'inscrire l'équipe des plus de 13 ans au championnat fédéral. "C'est une compétition très exigeante, avec un niveau plus élevé que les championnats que l'on avait pu faire, avec plus de pressions et d'enjeux. De plus, l'inscription en championnat fédéral et les différents déplacements qu'il impose sont très onéreux. Je voulais m'assurer d'un niveau suffisant de mes athlètes, pour qu'ils puissent se mesurer valablement aux autres clubs. Le championnat de France n'offre que peu de places pour espérer monter sur le podium puisque les clubs doivent déjà passer les barrières des qualifications.".

Pendant tout le mois de mars, les qualifications ont lieu dans toute la France, découpée en 5 zones. Pour les Rock Cheerleaders, les qualifications se déroulent ce dimanche à Villeurbanne. Depuis septembre, les Rock Stars, groupe des plus de 13 ans, s'entraînent à raison de deux fois par semaine pour proposer une routine de 2min30 composée de portés, pyramides, sauts, gym au sol et danse. Ce dimanche, elles prennent le bus direction Villeurbanne, prêtes à montrer leur prestation devant les juges fédéraux espérant décrocher une place pour la finale du championnat prévue le 5 juin prochain à Vichy. Le club remercie vivement le Département de Saône et Loire pour leur généreuse subvention qui a financé l'intégralité de leur inscription en championnat ainsi que le déplacement en bus.

Nous leur souhaitons bonne chance !





Association les ROCK CHEERLEADERS de Chalon sur Saône

Maison des associations - Espace Jean Zay

4 rue Jules Ferry - 71100 CHALON SUR SAONE