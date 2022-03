Un mercredi sur la fête foraine de Chalon-sur-Saône

Le beau temps et l'envie de se divertir ont contribué au succès de la journée tarifs réduits. La fête foraine, c'est jusqu’à ce dimanche 13 mars, aux places de la République, de l'Obélisque, du Général De Gaulle, de Beaune, du Collège et Mathias. Retour en images avec Info Chalon.

La fête foraine du Carnaval de Chalon-sur-Saône a ouvert le vendredi 25 février et le restera jusqu'au dimanche 13 mars inclus, les professionnels ayant obtenu de la mairie l'accord de rester une semaine supplémentaire sur les places de la République, de l'Obélisque, du Général De Gaulle, de Beaune, du Collège et Mathias.

Hier, mercredi 9 mars, le soleil était au rendez-vous, le thermomètre affichant les 15°, et des milliers de personnes sont venus profiter de la traditionnelle journée tarifs réduits.

Une animation gratuite est prévue pour le dernier week-end avec la présence des ours géants Calinoursons et les Pokémon le samedi 12 mars à partir de 15 heures. Une déambulation festive afin de divertir petits et grands.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati