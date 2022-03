Après une pause de 6 années, le club « VTT Givry » organisera de nouveau ce dimanche une compétition officielle. Il s'agit de la deuxième manche de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté de XCO, qui récompensera en fin de saison, le coureur qui aura été le plus régulier sur les 12 épreuves, qui seront organisées.

Le XCO est l’épreuve reine du VTT. C’est l'abréviation de Cross-Country Olympique, qui est une discipline disputée mondialement, la seule du VTT à être représentée aux Jeux Olympiques.

Selon Matthieu Berton, secrétaire de « VTT Givry », le circuit proposé est un tracé de compétition exigeant, durant lequel on retrouve des montées difficiles (raides et/ou techniques), des descentes qui demandent un pilotage bien spécifique, 80% de parcours en single (où ne passe qu'un seul vélo à la fois) ou encore des zones d’obstacles types “rock garden”

La course, dont la durée varie entre 1 heure à 1 heure et demi (selon la catégorie d'âge), s'étale sur plusieurs tours d'un circuit d’environ 5 kilomètres, avec un départ groupé. Elle est ouverte à tout concurrent qui le souhaite, y compris les non licenciés, qui pourront souscrire sur place une licence à la journée.

Pour organiser cette compétition, « VTT Givry » a besoin de 60 bénévoles, soit deux fois plus que l'effectif habituel du club. L'équipe organisatrice a donc largement mobilisé et Matthieu Berton, tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont répondu présents. Il tient aussi à remercier les viticulteurs givrotins, qui ont accepté que la course puisse emprunter certains chemins viticoles.

En pratique :