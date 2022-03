BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Les entreprises anticipent une croissance de leurs activités en 2022

Communiqué de presse

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté

Bilan 2021 et perspectives 2022

L’année 2021 est marquée par un rebond de l’activité des entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il est toutefois inégal selon les secteurs. Une poursuite de la croissance des activités est anticipée pour l’année 2022.

INDUSTRIE : un regain partiel d’activité en 2021 qui se prolongera en 2022

En 2021, les chiffres d’affaires des entreprises industrielles progressent de 6,2%. Il s’agit d’un regain partiel d’activité après le fort recul de 2020. Les effectifs sont globalement stables (-0,3%). Une reprise des investissements s’est engagée (+10,1%). En 2022, les chiffres d’affaires devraient augmenter de 7,4%, les effectifs progresser de 1,5% et les investissements s’inscrire en nouvelle en hausse (+29,7%).

SERVICES AUX ENTREPRISES : fort rebond en 2021, poursuite de la croissance en 2022

En 2021, les volumes d’affaires augmentent de 15%. Les effectifs sont en progression de 3,4%. Pour 2022, une nouvelle croissance de l’activité est attendue (+11,3%) ; les effectifs progresseraient de 2,7%.

HÔTELS, RESTAURANTS, LOISIRS : une faible progression en 2021, un fort rebond attendu en 2022

En 2021, les chiffres d’affaires sont en hausse de 2,1%. Les effectifs sont en recul de -7,8%. Pour 2022, un fort rebond de l’activité est attendu (+36,4 %). Les effectifs augmenteraient de 2,1%.

CONSTRUCTION : forte croissance en 2021, stabilisation en 2022

En 2021, les entreprises interrogées font état d’une nette hausse de la production (+15,6%). Les effectifs ont été renforcés (+3,7%). Pour 2022, la production devrait peu évoluer (+0,6%). Les effectifs seront encore confortés (+1,5%).

MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée en décembre 2021 et janvier 2022 auprès d’un échantillon de 1 058 entreprises régionales de l’industrie, des services aux entreprises, des activités d’hôtels, de restaurants et de loisirs, et de la construction. Les réponses sont des estimations chiffrées ou des indicateurs de tendance (pour les questions qualitatives). Les données sont pondérées en fonction du poids respectif des secteurs représentés dans la région.

Taux de couverture en pourcentage des effectifs régionaux :

INDUSTRIE 54,2%,

SERVICES AUX ENTREPRISES 20,3%,

HÔTELS, RESTAURANTS, LOISIRS 5,0%,

CONSTRUCTION 24,4%.

L’étude complète est à consulter sur le site internet de la Banque de France en cliquant ici.