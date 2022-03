Chalon-sur-Saône : Gros succès du Salon de l’Emploi’ organisé par le Grand Chalon au Colisée !

Découvrez l’inauguration du salon, les interviews, les exposants et le photoreportage info-chalon.com

Plus de 100 entreprises, plus de 2 000 visiteurs au cours de la journée, de nombreux partenaires, plus de 900 offres d’emploi dans différents secteurs d’activités (Restauration, industries, Transports et logistiques, métiers de la sécurité, aide aux personnes à domicile, agroalimentaire, BTP…) c’est un beau salon qu’avait organisé le Grand Chalon avec ses partenaires : Pôle Emploi, les Sociétés de Recrutement par Intérim, la Mission Locale… L’Etat et toutes les entreprises présentes, ce jeudi 10 mars à partir de 10 heures à 17 heures 30, dans les salons du colisée, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Avec plus d’une centaine d’exposants présents, ce forum a connu un réel succès avec la présence de nombreuses enseignes connues sur le secteur de Chalon et du Grand Chalon : Daunat, Transdev, Brevet, Sobotram, ADCO technologies, Vicky Foods, Renault, Ibis, le Département, l’ Armée de Terre, l’Armée de l’air, La Sauvegarde 71, EFCO formation … Et bien sûr toutes les agences intérimaires locales : Regional Intérim, ID’EES Intérim, Manpower, Adecco…

Grâce à ce salon porté par le Grand Chalon, les demandeurs d’emploi où les personnes en quête de reconversion ont pu échanger avec les intervenants ou d’avoir la possibilité de faire connaitre leur candidature dans le but de faire un essai avec les différentes entreprises représentées et pourquoi pas décrocher un emploi.

Info-chalon était présent à 10 heures, lors de l’inauguration de ce salon pour constater la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Olivier Tainturier, sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Louis Margueritte, Directeur Adjoint de cabinet de Bruno Lemaire et Jean Baptiste Lemoine au gouvernement, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Karine Plissonnier, Vice-présidente en charge des mobilités et des transports, de Gilles Platret, Vice-président en charge de l'attractivité touristique et Maire de Chalon-sur-Saône, de Sébastien RAGOT Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, d’Emmanuelle Dupuit, Vice-présidente en charge de la culture, de Christophe Gay, Directeur territorial de Saône et Loire de Pôle Emploi, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées…

Interview de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon qui répond aux questions d’info-chalon :

Qui est à l’origine de la mise en place de ce Salon de l’Emploi ?

« Ce salon est à l’initiative du Grand Chalon[…] Ceci est possible grâce à tous nos partenaires parce que sans les partenaires, on est rien : Pôle Emploi, la Mission Locale, les Sociétés de Recrutement par Intérim, l’Etat… et puis bien sûr toutes les entreprises qui sont présentes aujourd’hui à nos côtés pour proposer des offres d’emploi. Mais c’est vrai que c’est le Grand Chalon qui a pris l’initiative d’organiser ce salon ! ».

Qu’est-ce qui vous a motivé pour la mise en place de ce salon ?

« Nous, il faut savoir que l’on a dans nos compétences, le développement économique en priorité et aujourd’hui, si les entreprises ne parviennent pas à recruter, c’est un frein au développement économique. Mais j’en fais aussi un enjeu de cohésion sociale parce que moi, j’ai du mal à me résoudre au fait qu’on laisse sur le bord du chemin de l’emploi, une partie de la population. Dans notre bassin d’emploi, notre taux de chômage est de 7%, c’est peu certes mais je considère que c’est encore trop donc on doit tout faire pour aller vers le plein emploi qui sera plutôt autour de 5% que de 7%. C’est pour cela que tous les secteurs économiques majeurs sont représentés avec en priorité l’industrie qui est le pourvoyeur d’offre d’emploi aujourd’hui mais aussi le BTP, l’hôtellerie restauration, les services à la personne. Nous avons aussi des administrations telles que le Département, la Ville de Chalon, Le Grand Chalon, l’Armée qui sont présents donc vous voyez un panel vraiment très large d’offre d’emploi qui sont proposés à tous les visiteurs. Il y a 900 offres d’emplois proposées par une centaine d’entreprises ! ».

Satisfait du taux de fréquentation de visiteurs avec plus de 500 personnes présentes à l’ouverture du salon ?

« Je suis content car on a réussi à la mobilisation, maintenant le résultat qui comptera, c’est combien de demandeurs d’emploi vont trouver un poste à l’issu et combien vont arriver à trouver leur voie car il faut aussi s’imaginer cela, c’est qu’il y a plein de gens qui ne savent pas qu’un certains nombres de métiers existent sur notre territoire et ce salon va aussi permettre cela ! ».

Interview de Louis Margueritte représentant l’Etat qui répond aux questions d’info-chalon :

Dans quel cadre votre présence s’inscrit-elle ?

« Elle s’inscrit dans le cadre de la campagne du Président de la République ! De plus je connais Raphael Gauvain depuis pas mal d’années et il m’a demandé de venir renforcer la campagne sur le territoire du chalonnais. Mais il faut savoir que les thèmes professionnels sur lesquels je travaille, c’est l’emploi, c’est l’entreprise, c’est le recrutement et c’est d’ailleurs quelque chose que l’on a beaucoup fait au cours du quinquennat, même s’il reste encore des choses à faire. Et donc là, c’est un événement où d’une part les entreprises et les étudiants sont rassemblés tout comme ceux qui cherchent un emploi où qui veulent s’engager dans une reconversion. C’est donc une bonne façon de venir les rencontrer et les encourager dans leur démarche ! ».

Comment trouvez-vous ce salon ?

« Je trouve que c’est un événement très riche parce qu’il y a beaucoup de monde et beaucoup d’entreprises. Les gens se rencontrent et je trouve que c’est une excellente initiative que de mettre vraiment entrepreneurs, entreprises, étudiants et demandeurs d’emploi ensemble car on manque de personnel, on manque d’emploi et s’il y a un taux de chômage qui certes a baissé, il reste néanmoins élevé. Il faut donc absolument mettre ce type d’initiative, où c’est un enjeu de rencontres, d’idées et ici, c’est vraiment l’exemple de ce qu’il faut faire en termes d’emploi en plus ! ».

