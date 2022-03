3 jours pour découvrir le GEIQ industrie 71

Les 15, 16 et 17 mars 2022, la Fédération Française des Geiq (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) lance la sixième édition de son évènement national annuel « 3 jours avec les Geiq ».

L’objectif est de faire connaître ce dispositif qui facilite l’insertion de personnes en recherche d’emploi.

Près de 200 Geiq recrutent actuellement partout en France dans des secteurs d’activité variés. Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, avec ou sans expérience professionnelle, les Geiq accompagnent tous les profils de candidats pour leur ouvrir les portes des entreprises.

A cette occasion, le GEIQ industrie 71, organise trois évènements :

>> Mardi 15 mars de 9h à 10h

Lieu : 11 rue Saint Henri au Creusot

Devant les difficultés des entreprises à trouver des compétences sur les métiers industriels, l’UIMM 71, Pôle emploi, le GEIQ industrie 71 et les entreprises se retrouveront pour un temps d’échange et d’informations sur les outils et dispositifs existants pour trouver des candidats sur les métiers en tension.

>> Mercredi 16 mars & Vendredi 18 mars de 9h à 12h

Lieu : Maison des Entreprises, 75 Grande rue Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône

Le GEIQ industrie 71 propose deux moments d’échange avec les partenaires emploi et insertion autour des métiers industriels et des opportunités d’emploi qu’offre le secteur.

Au programme : présentation du secteur de la métallurgie, présentation du GEIQ industrie 71, découverte de « l’Odyssée de l’industrie » et du « Kit’Métier », visite du Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 et de l’Ecole de Production de Chalon-sur-Saône.

A propos du GEIQ industrie 71 (Groupement d’Employeurs pour l’Industrie et la Qualification) :

Créé en 2009 par 8 entreprises industrielles et l’UIMM Saône et Loire (Branche professionnelle de la métallurgie), le GEIQ industrie 71 recrute, par le biais de contrat en alternance, des salariés pour les mettre à disposition de ses entreprises adhérentes en quête de compétences. Le GEIQ reste l’employeur et organise des parcours de formation adaptés au profil de chaque salarié et dans une optique d’employabilité.

Tout au long du parcours, le salarié bénéficie d’un suivi et d’un accompagnement socio-professionnel réalisé par le GEIQ industrie 71.

Le GEIQ industrie 71 compte 19 entreprises adhérentes réparties sur toute la Saône-et-Loire.

Le GEIQ industrie 71 est labellisé depuis sa création par la Fédération Française des GEIQ.