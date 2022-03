Bravo à Xied et à la plateforme Orange en Tunisie pour son professionnalisme

Quand ça ne va pas... on n'hésite pas à s'exprimer mais du coup on oublie un peu trop souvent de saluer les interventions techniques très professionnelles. Alors un grand merci à Xied du service technique de la plateforme d'Orange située à Tunis. Un accent qui sentait bon le soleil mais dont le professionnalisme et l'efficacité est à saluer ! Grâce à lui, ce sont quelques soucis techniques sur info-chalon.com qui ont été levés... Ca valait bien un petit clin d'oeil à nos amis de l'autre côté de la mer.

Laurent Guillaumé