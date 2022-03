Le salon ̏Vins-Plaisirs˝ organisé par le Rotary Chalon St Vincent c’était ce samedi et ce sera ce dimanche 13 mars à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal de 10h00 à 19h00.

On est samedi et le salon bat son plein de visiteurs, surtout cet après-midi. Un salon avec la particularité de servir de soutien à l’association qui œuvre pour la jeune Clara atteinte d’une maladie génétique rare et invalidante qui nécessite des soins coûteux au centre Essentis de Barcelone. Il faut juste rappeler que les bénéfices de la vente des verres à l’entrée du salon seront reversés à l’association ̏Pour le Bonheur de Clara˝. Vincent Bergeret maire de Châtenoy et quelques adjoints et conseillers sont venus ce samedi matin faire le tour des stands afin de saluer les exposants de ce salon, les organisateurs et les bénévoles.

Michel Baguet président du Rotary St Vincent a, dans son discours, expliqué les actions du Rotary et entre autres celle en direction de l’association ̏Pour le Bonheur de Clara˝.

Le maire de la ville, quant à lui, a prononcé ces mots : « Nous sommes contents que cette manifestation ait lieu ici à Châtenoy et en plus pour une belle cause et de voir tous ces exposants présents ce week-end. », il a souhaité un très bon salon à tous, exposants, organisateurs…

François Prot, Gouverneur du district 1750, était présent pour cette 6ème édition du salon ̏Vins-Plaisirs˝ : « notre but est d’avoir des actions en direction de la santé, de l’éducation, de la lutte contre la pauvreté, de l’environnement… »

Le District 1750 du Rotary International représente la Bourgogne et la Champagne. Ses 1300 membres au sein des 47 clubs agissent au quotidien avec comme devise « Servir d’abord »

Vins des diverses régions, Bourgogne, Rhône, Beaujolais, Champagne, Alsace, Languedoc, Provence et bien d’autres vous attendent, vous pourrez encore en profiter demain toute la journée à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal. Vous y trouverez aussi du fromage, du miel, de la confiserie, du chocolat…Tout pour régaler les papilles.

C.Cléaux