Covid-19 : La Chine confine les 17 millions d’habitants de la ville de Shenzhen

La ville, qui abrite des géants de la technologie tels que Huawei et Tencent, a demandé aux habitants de rester chez eux face à une montée des cas d'Omicron, après avoir déjà fermé les lieux non essentiels et interdit les restaurants ces derniers jours.

La Chine a recensé 3.393 cas de Covid-19 ce dimanche, selon des données officielles, un record depuis le début de l’épidémie en 2020.

LIRE L'ARTICLE SUR 20 MINUTES