Le Kiwanis Chalon Doyen se mobilise en faveur des Ukrainiens

Profitant de l’initiative du transporteur louhannais Dominique PRUDENT qui met à disposition des associations et collectivités un camion et un chauffeur pour acheminer des dons vers l’ukraine, le club service KIWANIS CHALON DOYEN, avec le soutien du magasin E.LECLERC de Lux, s’est mobilisé en urgence.



Cette mobilisation a permis d’affréter une palette de produits de première nécessité (couches, lait maternel…), à destination de l’Ukraine et destinés aux familles avec des enfants en bas âge.



Le club KIWANIS CHALON DOYEN œuvre habituellement sur le plan local pour venir en aide aux enfants malades, handicapés ou en difficultés pour apporter un soutien matériel et moral, ainsi qu’à leur famille.

Mais comme l’expliquent l’actuel Président du club Fabrice Turlet et Luc Mugnier, coordinateur de cette action : « l’urgence et les besoins pour les familles victimes du conflit en Ukraine sont tels qu’il nous a paru impératif d’agir immédiatement, ce qui a été rendu possible grâce à la synergie qui s’est mise en place entre le transporteur, le magasin leclerc et notre club ».

Le club réfléchit actuellement à d’autres actions à venir, éventuellement en s’appuyant sur les clubs Kiwanis situés en Roumanie qui sont au plus près des réalités du terrain.