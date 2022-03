Le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinal, toujours dans la rue, ne croit pas aux promesses «électoralistes» du gouvernement

Des opposants au pass vaccinal et à la politique sanitaire du gouvernement ont de nouveau défilé dans les rues de Chalon-sur-Saône ce samedi 12 mars 2022. Le collectif est persuadé que les allègements annoncés des restrictions liées au Covid-19 ne sont qu'une promesse «électoralistes» et promet de continuer à manifester jusqu’à l'abrogation définitif du pass vaccinal. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis le début du mouvement, ils l'écrivent où ils le peuvent et le clament haut et fort dans le centre-ville de Chalon-sur-Saône. «On ne lâche rien!» fait preque figure de marque déposée pour les opposants au pass sanitaire puis vaccinal. Et visiblement, les manifestants tiennent parole.

Depuis juillet dernier, pas une semaine (ou presque) ne se passe sans la présence des contestataires dans le cortège de la Place de Beaune, Place Pierre Sémard (ex-Place de la Gare), le temps que durait la fête foraine de Carnaval.

«On a juste fait la trêve des confiseurs pendant les fêtes de fin d'année», rappelle Yoann Janet, l'un des co-organisateurs de la manifestation.

Trente-six semaines durant lesquelles leur discours n'a pas changé d'un iota. Y compris depuis les annonces gouvernementales faisant état de la levée du pass vaccinal ce lundi 14 mars 2022.

«Le pass est suspendu et non abrogé. On sera encore là tant qu'il ne le sera pas!», promet Pierre Laine, une autre figure de proue du Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinal.

Ce samedi 12 mars 2022, ils étaient 82, selon les organisateurs et leur système de comptage aux bouchons, à défiler dans les rues de Chalon-sur-Saône, aux cris de «Ils suspendent les soignants, sans salaire ni traitement, à la porte ce gouvernement!» ou sa variante en «Ils nous traitent de complotistes et même d'extrémistes, à la porte ce gouvernement!».

Aux alentours de 16 heures, les opposants au pass vaccinal ont rejoint le rassemblement organisé par le Planning Familial et NousToutes 71, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

À un mois du premier tour des élections présidentielles, peut-on imaginer une politisation des manifestants ?

Non, nous répond fermement un des manifestants.

«C'est un mouvement citoyen qui n'a pas vocation à entrer dans l'arène politique. Nous voulons simplement le rétablissement de la démocratie et l'abrogation définitive du pass vaccinal», insiste celui-ci.

Samedi 26 mars, le Collectif Chalonnais Anti-passes et Liberté vaccinal promet de manifester à nouveau dans les rues de Chalon-sur-Saône.



