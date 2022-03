L'accueil des enfants de réfugiés ukrainiens dans l'académie de Dijon

L'accueil des enfants d'expatriés français de retour en France

Les enfants français d'expatriés français et revenus en France peuvent solliciter une place en urgence dans les écoles de leur domicile.

L'accueil d'enfants réfugiés

La France est mobilisée pour l'accueil des réfugiés venant d'Ukraine. Les articles L. 111-1 et L. 114-1 du code de l'éducation garantissent l'accès à l'instruction à tous les enfants âgés de 3 à 16 ans et l'obligation de formation pour les enfants de 16 à 18 ans présents sur le territoire national.

Aussi, tout élève nouvellement arrivé en France doit être scolarisé quelle que soit sa nationalité ou sa situation personnelle. L'accueil des réfugiés ukrainiens devra donc se traduire par une attention particulière à la scolarisation de leurs enfants, afin de créer le cadre d'apprentissage le plus sécurisant possible pour ceux-ci.

Tous les les services de l'Etat et les services territoriaux compétents sont donc mobilisés pour cette action.

Actions de solidarité

Les écoles et établissements qui souhaitent mettre en œuvre des actions de solidarité à destination des réfugiés ukrainiens dans les pays tiers peuvent contacter les associations agréées et impliquées au profit de l'Ukraine, notamment les associations suivantes, pour lesquelles existent une convention au niveau national : la Croix-Rouge, Amnesty international France-AIF, le Secours populaire français ou Action contre la faim.

Évocation de la guerre en Ukraine dans un cadre pédagogique

La situation en Ukraine peut susciter des questions de la part des élèves. Une sélection de ressources est mise à disposition des professeurs sur le site eduscol.

CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN : Intervention des étudiants de Sciences Po Dijon devant les lycéens de la région académique

Des étudiants de Sciences Po Dijon apporteront un éclairage sur le conflit russo-ukrainien aux lycéens de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, mardi 15 mars de 15 h 30 à 17 h au rectorat de l’académie de Besançon, 10 rue de la Convention à Besançon.

Programme

15 h 30 : ouverture par Jean-François Chanet, recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, chancelier des universités, Nathalie Albert-Moretti, rectrice de l’académie de Dijon, et Lukas Macek, Directeur du campus de Dijon de Sciences Po.

15 h 45 : présentation du contexte historique et politique depuis la disparition de l’Union soviétique, place des institutions européennes et internationales et traitement de l’information durant ce conflit, par les étudiants de Sciences Po Dijon.

16 h 15 : échanges et réponses aux questions des lycéens par les étudiants de Sciences Po.

16 h 55 : conclusion par les étudiants de Sciences Po.

Un panel de lycéens assistera à cette intervention en présentiel et l’ensemble des lycées et ÉREA de la région académique a été invité à suivre cette intervention à distance.