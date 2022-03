AVIS DE DECES - Madame Yvette DION née THIBERT

RULLY



Josiane Bruyère

et Jean-Pierre,

Evelyne et Bernard Devaux,

Marc et Evelyne Dion,

Fabienne Clerc,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette DION

née THIBERT

survenu à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques auront lieu mardi 15 mars, à 15h30, au cimetière de Rully.

La famille remercie le personnel soignant des Charmilles de Chagny pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.