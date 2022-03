Santé Services et Aratal Attractive Mobility, engagées pour le maintien à domicile, unissent leur expertise

Santé Services et Aratal Attractive Mobility, deux entreprises bourguignonnes ont décidé de travailler main dans la main pour favoriser le mintien à domicile de nos ainés et personnes handicapées

Lancé début Mars 2022, le partenariat entre Santé Services et Aratal Attractive Mobility marque le début d’une collaboration au service des habitants de Saône-Et-Loire. Au-delà de ce partenariat, c’est l’engagement de deux dirigeants et de leurs équipes, sur fond de valeur commune et de recherche de proximité qui les a réunis autour d’un projet commun.

Pourquoi un partenariat entre Santé Services et Aratal ?

L’union fait la force : Santé Services rencontre quotidiennement de nombreuses personnes en recherche de solutions pour vieillir à la maison, en toute sécurité. Son rôle est de les conseiller, les orienter, leur apporter des solutions par des dispositifs médicaux adaptés à leur situation personnelle. Aratal est un spécialiste reconnu pour sécuriser le domicile, notamment les escaliers, en proposant des solutions sur mesure à ses clients.





Les dirigeants ont souhaité collaborer étroitement en « jouant la carte de la proximité ».

« Choisir un expert local reconnu pour son professionnalisme a été une évidence, car elle est gage de proximité et réactivité. Nous sommes fiers de travailler avec une PME qui partage les mêmes valeurs, sur notre territoire et la même ambition pour le maintien à domicile » Céline Pomathiod Carry – Présidente de Santé Services

« Avancer main dans la main avec le spécialiste du matériel médical et orthopédique en Saône et Loire, c’est être toujours plus proche des besoins des personnes en perte de mobilité. La dimension humaine, le service de proximité et la technicité des collaborateurs de nos deux entreprises sont un gage de qualité pour nos clients. » Nicolas Rampon – Président de Aratal Attractive Mobility

Comment ce partenariat se matérialise ?

Bien se connaitre pour apporter des solutions rapides et fiables est la base même de ce partenariat.

C’est pour cela que les équipes de Santé Services (ergothérapeutes, orthopédistes, conseillers en magasin et livreur – installateurs) se sont mobilisées pour se former au sein du showroom d’ARATAL, situé à Charnay les Macon (71), pour connaitre les solutions techniques proposées.

Aratal installera au fil des prochaines semaines un monte escalier au sein de chaque magasin Santé Services pour permettre aux clients de découvrir le matériel.

Quel est l’enjeu lié aux risques de chutes domestiques des seniors ? Quelques chiffres :

1 personne sur 3 de plus de 65 ans chute chaque année.

76 000 hospitalisations pour fracture du col du fémur en France chaque année

Plus de 9 300 décès de personnes de plus de 65 ans chaque année en France, des suites d’une chute

La chute est la 3ème cause d’admission en médecine aigue et 40% d’entre elles ne peuvent plus retourner chez elle ensuite

1 chute sur 2 des personnes âgées a lieu au domicile

La prévention des chutes auprès des personnes âgées est donc un enjeu essentiel. L’aménagement de l’habitat et la mise en place de dispositifs matériels sont des solutions préventives efficaces. Certaines zones sont plus à risque, notamment la salle de bain et les escaliers.

Quelles sont les solutions pour conserver sa mobilité avec des escaliers ?

Qu’il soit à l’intérieur de la maison ou à l’extérieur, quelques marches ou bien pour accéder à un ou plusieurs étages, l’accessibilité de la maison reste primordiale. Après étude technique réalisée au domicile, Aratal identifie la solution technique adaptée : monte escalier mono ou double rail, ascenseur privatif ou encore plateforme élévatrice. L’accompagnement apporté par les professionnels de Santé Services et la concrétisation par les techniciens d’Aratal seront gages de sécurisation pour les seniors et leurs aidants.

Santé Services en quelques mots

Créer en 1998, Santé Services est le n°1 en Saône et Loire de la location & vente de matériel médical et orthopédique en Saône et Loire, avec 4 sites (Le Creusot, Chalon, Macon et Autun). Les 35 collaborateurs de Santé Services facilitent le maintien à domicile des personnes âgées. Acteur local, Santé Services intervient auprès des particuliers, également des professionnels de santé et plus de 40 institutions médicosociales.

Aratal, en quelques mots

Créer en 1976, Aratal Attractive Mobility est le spécialiste des installations et du service après-vente d’élévateurs (Siège Monte-escaliers, Ascenseurs privatifs, plateforme élévatrice et monte-charge). Numéro 1 sur les régions Bourgogne et Rhône-Alpes, ses réalisations sont destinées aux particuliers (maintien à domicile et confort) et aux professionnels et collectivités (accessibilité PMR et Monte-Charge).

Contacts

SANTE SERVICES : [email protected] / 06 43 92 94 34

ARATAL : [email protected] / 03 85 29 91 81

Marie-Laure Baudra Julien