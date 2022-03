Le Comité FNACA de Châtenoy le Royal en Assemblée Générale

Deux années sans pouvoir se retrouver en assemblées générales à cause de cette pandémie qui, comme le dira le maire de Châtenoy le Royal, Vincent Bergeret, présent à cette réunion statutaire 2022 « Elle a fait replier les gens sur eux-mêmes, mais je pense que le plus dur est derrière nous. »

Durant ces deux ans le Comité a quand même vécu ne serait-ce que par sa présence logique aux cérémonies patriotiques, l’occasion de se retrouver entre Anciens Combattants d’Algérie ou d’Afrique du Nord.

Des Anciens qui ont été au nombre de 19 à rejoindre l’autre rive de cette vie éternelle, ils ont aussi été accompagné de 5 veuves ou femmes d’Anciens Combattants. C’est en cela que l’assemblée a tenu à marquer une minute de silence en leurs mémoires.

Ensuite il a appartenu au Président Jean-Marie Moutier de faire un tour d’horizon sur la Loi 2021 annonçant une augmentation de la pension de retraite du Combattant qui sera désormais au 1er janvier 2022 de 782,60 € par an, soit une majoration de 18,20€ à l’année !

D’informer sur les 10 points clés du budget des Anciens Combattants pour 2022 avec deux points importants : le maintien des droits de la demi-part fiscale pour les conjoints de plus de 74 ans et une attribution de 25 millions d’euros en faveur des ressortissants du monde combattant les plus vulnérables et les plus démunis.

Dans son rapport moral le Président Moutier a tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui sont à ses cotés alors que dans deux ans il fêtera ses 40 ans au sein du bureau de la FNACA locale : « Gardez l’état d’esprit actuel. Aidons-nous les uns et les autres ne serait-ce que pour aller distribuer les cartes, c’est un moyen de contact entre nous. Notre route doit se passer dans une bonne entente pour que le Comité FNACA de Châtenoy continue. » a-t-il tenu à souligner.

Un budget sain et bien géré, un bureau qui fonctionne chacun étant à son poste, une équipe dynamique de la Commission des voyages laquelle constate les difficultés à se faire inscrire à des voyages, l’âge est sans aucun doute facteur de ce manque d’envie.

Malgré tout le Comité local de la FNACA est présent dans la commune et le maire Vincent Bergeret, accompagné par Pierre Grépin, adjoint et membre de la FNACA, a fait part de sa satisfaction d’être de nouveau dans cette salle des fêtes : « Cela me fait plaisir d’être avec vous. Je vous ai écouté et je suis de ceux qui disent de ne jamais oublier ce qui s’est passé. La Défense de la Patrie doit être plus qu’un symbole. C’est en cela que les cérémonies doivent persister et être participatives par le plus grand nombre d’habitants de tous âges. Allez aussi vers la vie de la commune, il ne faut pas se recroqueviller sur soi, vous avez la capacité de faire autre chose alors continuez et un grand merci pour tout ce que vous représentez. »

JC Reynaud

Samedi 19 mars 2022

Cérémonie du 60e Anniversaire du Cessez le Feu en Algérie

à Châtenoy le Royal

11h45 rassemblement sur le parking de l’église et formation du cortège

12h Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de la rue du Bourg

Lecture des messages officiels

Minute de silence

Musique et la Marseillaise puis dislocation du cortège

Remise de deux Croix du Combattant et d’un diplôme de porte-drapeau