En solidarité avec le peuple ukrainien, rassemblement ce jeudi 17 mars à 18h à Mâcon au square de la Paix

Communiqué

«Le jeudi 24 février 2022, à l’aube, l’armée russe a lancé une offensive militaire brutale et de grande ampleur contre l’Ukraine. Depuis, la situation dans le pays ne cesse de se dégrader et les hostilités russes s’intensifient.

Il faut soutenir la population ukrainienne et les Russes et Bélarusses engagés contre la guerre. Une règle s’impose : le nationalisme, c’est la guerre. Le peuple ukrainien s’illustre aujourd’hui par son courage, quand il défend son pays ou quand il prend le chemin difficile de l’exil. La protection de civils doit être la priorité absolue !

Les Français multiplient les initiatives de solidarité. Continuons !

Comme ailleurs en France, des Mâconnaises et des Mâconnais, appellent à un rassemblement ce jeudi 17 mars à 18h à Mâcon au square de la Paix pour exprimer, une nouvelle fois, leur solidarité et leur fraternité avec le peuple ukrainien, autant que leur espoir d’un retour à la paix sur le continent européen».