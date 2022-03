Agression d'Yvan Colonna, la députée de Saône et Loire Cécile Untermaier appelle à prendre un peu de hauteur

« La députée Cécile Untermaier commence ce mercredi 16 mars une série d’auditions avec ses collègues de la commission des Lois, sur la tentative d’assassinat perpétrée contre Yvan Colonna à la Maison centrale d’Arles, par un détenu islamiste radicalisé, avec l’audition du directeur de l’administration pénitentiaire, Laurent Ridel. Le 2 mars dernier, alors qu’Yvan Colonna s’exerçait seul dans la salle de sport de la prison, Franck Elong Abé, détenu exerçant un emploi auxiliaire, y est entré seul pour faire le ménage avant d’agresser violemment pendant huit minutes l’indépendantiste corse condamné pour l’assassinat du préfet Erignac en 1998. Son pronostic vital est aujourd’hui engagé. C’est le parquet national antiterroriste qui a annoncé ouvrir une information judiciaire pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste". Cette qualification interroge et fait peser le risque que l’on axe le sujet sur les seuls terroristes islamistes alors que l’agresseur était soigné pour des troubles psychiatriques et qu’il importe surtout de savoir comment un grand service public de l’Etat, tel le service pénitentiaire, est en capacité de garantir la sécurité de tous les détenus, plus encore lorsqu’il s’agit de deux détenus particulièrement signalés. Il ne s’agit pas de jeter le discrédit sur les équipes des services pénitentiaires qui font un travail très difficile et stressant, mais d’analyser les faits et d’en tirer les conclusions. »