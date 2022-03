Animation en Côte chalonnaise affiche ses ambitions pour la saison 2022

Une cinquantaine d'adhérents a répondu présente à l'invitation de l'association « Animation en Côte chalonnaise », qui a tenu hier soir son assemblée générale, en présence de plusieurs artistes et élus des communes adhérentes, comme Givry, Jambles, Saint Martin sous Montaigu, Saint Désert, Saint Denis de Vaux et Fontaines.

Après avoir remercié longuement tous les partenaires, amis et bénévoles de l'association, le Président Jean-Claude Dufourd a fait un point sur l'année 2021.

2021, une année perturbée par le COVID.

Comme toutes les associations, A2C a déploré une baisse de fréquentation (-40%) et d'activité durant cette seconde année de pandémie.

Il y a quand même eu des points positifs, comme la montée en puissance de la brocante mensuelle, organisée chaque premier dimanche du mois, et dont la qualité de l'offre ne cesse de s'améliorer, suite à une augmentation de la participation des professionnels. Cette progression est d'autant plus intéressante que le montant des inscriptions à cette brocante représente près de 40% du total des recettes de l'association.

Les ballades du mardi dans les communes de la Côte chalonnaise ont, malgré le COVID, attiré une cinquantaine de participants par sortie, ce qui satisfait jean-Claude Dufourd, de même que la participation aux balades pédagogiques dans les vignes, qui étaient une nouveauté 2021.

Côté investissements, l'association a contribué à la rénovation de l'éclairage de la Halle ronde givrotine, pour un montant de 1 500 euros. Le budget de fonctionnement a lui dégagé un excédent de 747,92 euros, chose qui est peu courante chez A2C, qui présente habituellement un budget légèrement déficitaire. Ce résultat positif s'explique essentiellement par la minoration des dépenses de personnel, due à la baisse des heures de permanence à la Halle ronde, liée aux restrictions d'ouverture imposées par la COVID.

Un budget et un programme ambitieux pour 2022

Pour 2022, A2C continuera de proposer des expositions dans la Halle ronde, les ballades du mardi, les visites le jeudi du patrimoine givrotin et développera les visites du mercredi, qui se déroulent dans les vignes et qui ont connu un bonne fréquentation en 2021. L'opération des pinceaux d'or sera renouvelée, de même bien sûr que les brocantes.

A2C proposera par ailleurs plusieurs concerts, avec un week-end qui sera comme chaque année, consacré au « Hors saison musicale ». Et bien sûr, le festival « Femme RegARTS », qui pour sa 7ème édition, mettra à l'honneur la romancière française Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil, plus connue sous le nom George Sand,

Ce programme ambitieux se traduira dans le budget, avec un montant des dépenses (34 488 euros) qui sera augmenté de 25% par rapport à 2021, et un déficit prévisionnel plus important que d'habitude, puisqu'il s'élèvera à 5 697 euros. Mais Jean-Claude Dufourd a rassuré l'auditoire en précisant que tout cela était maîtrisé et rendu possible par la présence des réserves financières, que possède l'association.

Renouvellement du Conseil d'Administration

Didier Marcant, Dominique Pannard et Claude Vachet arrivent cette année au terme de leur mandat. Si Claude Vachet ne souhaite pas se représenter pour des raisons de santé, les deux autres sortants ont été réélus à l'unanimité.