A l’occasion de la journée mondiale du recyclage, Carrefour lance les « caisses éco » afin de sensibiliser les consommateurs au geste de tri

L’enseigne espère ainsi inciter sa clientèle à recycler ses déchets, tout en proposant une nouvelle expérience au service de la préservation de l’environnement lors du passage en caisse.



Des « caisses éco » en magasins pour des emballages mieux recyclés



À l’occasion de la journée mondiale du recyclage, le 18 mars 2022, l’enseigne entend sensibiliser les consommateurs aux enjeux du recyclage, tout en présentant une expérience ludique en magasin.



Dans chaque hypermarché et supermarché de l’enseigne, un bac pour les emballages plastiques, ainsi qu’un bac pour les emballages cartons seront mis à disposition des clients au bout d’une caisse dédiée, durant toute cette journée. Celle-ci sera signalée en magasin grâce à un affichage spécifique décrivant l’initiative et expliquant le rôle de chaque bac.



Carrefour, acteur engagé en faveur du 0 déchet



Pionnier en matière de préservation de l’environnement, Carrefour a fait de la réduction des emballages un axe fort de sa stratégie RSE et innove depuis de nombreuses années afin de proposer des contenants plus durables. Depuis 2017, le Groupe a ainsi évité plus de 11 000 tonnes d’emballages et s’est donné pour objectif d’avoir 100% d’emballages réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2025. Avec la mise en place de ces caisses éco, Carrefour poursuit ainsi ses engagements en faveur de moins de plastique et plus d’économie circulaire, en rappelant l’importance du tri et du recyclage.