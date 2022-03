L'Union départementale de l'UNSA pour la mise en place de nouvelles sections syndicales

Dans le cadre des élections du CSE, l'UD 71 de l'UNSA tenait un point d'information sur la Place de l'Obélisque. Plus de détails avec Info Chalon.

En 2018, lors de son dernier congrès qui s'est tenu au Clos Bourguignon, l'Union départementale de l'UNSA, sigle pour l'Union nationale des syndicats autonomes, comptait 1100 adhérents, dont 400 dans l'Éducation nationale.

Bien implanté à Verallia, chez Cayon, LIDL ou dans le Centre hospitalier d'Autun, l'UD du 4ème syndicat de France s'active avec comme optique les élections du CSE.

Aussi, ce jeudi 17 mars, de 9 heures à 15 heures 30, l'Union départementale de l'UNSA a installé un barnum qui faisait guise de point d'informations auprès de la population, Place de l'Obélisque.

Autour de ce barnum, on retrouvait des représentants de plusieurs sections (Santé, Commerce, Transport et Logistique, Industrie et Éducation nationale).

Comme nous l'indique son secrétaire départemental, Joël Colibeau, salarié du Groupe Cayon depuis 1996, l'UNSA veut mettre en place de nouvelles sections syndicales.

Depuis 2017,le syndicat a créé plus de 500 nouvelles sections syndicales d'entreprise. Plus d'1 sur 3 est devenue 1er syndicat lors des élections CSE.

Le syndicaliste nous explique que l'UNSA prévoit une opération de tractage à l'entrée du site Amazon de Sevrey, le 24 avril.

L'Union départemental tiendra également son prochain congrès d'ici la fin de l'année toujours au Clos Bourguignon et le Congrès national de l'UNSA se tiendra en juin 2023 au Palais des Congrès de Dijon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati