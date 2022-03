Semaine de l’éducation financière du 21 mars au 27 mars 2022

Pour la 10ème édition de la Global Money Week organisée par l’OCDE du lundi 21 mars au dimanche 27 mars 2022 sur le thème « Bâtissez votre avenir, soyez malin avec votre argent ! », la Banque de France et les partenaires de la stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière (EDUCFI) se mobilisent dans l’objectif de transmettre aux plus jeunes et aux populations les plus fragiles les bases nécessaires à la gestion d’un budget, des finances personnelles ou professionnelles. Établir un budget et essayer de le respecter, connaître et sécuriser ses moyens de paiement, mesurer le coût d’un crédit, choisir une assurance adaptée à ses besoins, épargner pour faire face à des imprévus et financer des projets, savoir vers qui se tourner en cas de difficultés financières, reconnaître et éviter les arnaques : autant de sujets essentiels à appréhender pour devenir des citoyens autonomes et des entrepreneurs avertis.

Des centaines d’actions de sensibilisation seront ainsi menées partout en France : conférences, ateliers ludo-pédagogiques dans les collèges, lycées et missions locales, formations pour les bénévoles et intervenants sociaux, animations pour adultes en centres d’action sociale et associations de quartier.

Les événements nationaux

Le lundi 21 mars, un webinaire sera ouvert au grand public pour découvrir les outils internet EDUCFI, « Mes questions d’argent » (www.mesquestionsdargent.fr) et « Mes questions d’entrepreneur » ( www.mesquestionsdentrepreneur.fr ).

Ces portails d’information mettent à disposition de nombreux outils et ressources pédagogiques neutres, gratuites, fiables et accessibles pour vous aider à gérer vos finances personnelles et professionnelles.

À partir du 21 mars, un MOOC sur la monnaie et les moyens de paiement sera ouvert au grand public pour des sessions de cours gratuits en ligne consultables jusqu’au 14 mai 2022.

Le mercredi 23 mars, un forum sur la prévention des arnaques bancaires organisé par l’association « Prévention Océane » sera diffusé en direct sur le compte Instagram @stop_arnaque.

Le vendredi 26 mars 2021, retransmis en webinaire, auront lieu la cérémonie nationale de remise du Prix de l’Excellence Économique en présence de Sylvie Goulard, Sous-gouverneure de la Banque de France ; une conférence des Instituts d’Administration des Entreprises (IAE) ; ainsi que des tables rondes sur les enjeux du numérique et la cybersécurité des moyens de paiement et sur les assurances obligatoires.





Des événements sur l’ensemble du territoire de Bourgogne Franche Comté

La Région Bourgogne Franche Comté participera activement en animant 29 actions sur l’ensemble de la Région auprès de publics variés : collèges, lycées, service pénitentiaire, missions locales, etc. Ce sont plus de 500 jeunes, 150 adultes, enseignants, intervenants sociaux qui participeront à ces ateliers et animations, autour de nombreuses thématiques : budgétaire et financière (budget, moyens de paiement, arnaque, initiation à la gestion financière d’une entreprise, surendettement, découverte de la Banque de France..).