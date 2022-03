SAINT-VINCENT TOURNANTE Puligny-Montrachet, Corpeau et Blagny - Toutes les infos

C’est la dernière ligne droite pour la 78e édition de la Saint-Vincent Tournante qui aura lieu les 19 et 20 Mars 2022. Toute l’organisation logistique, technique et pratique est progressivement mise en place pour accueillir les milliers de visiteurs qui se déplaceront sur Puligny-Montrachet, Corpeau et Blagny les 19 et 20 Mars prochains.

A quelques semaines de la Saint-Vincent Tournante 2021, les organisateurs ont mis toutes les informations en ligne, sur le site internet www.saint-vincent-tournante-2021.com afin de permettre aux visiteurs de préparer au mieux leur venue sur l’évènement. Le programme et les plans sont disponibles avec la liste des points de restauration, les artisans ainsi que tous les artistes de rues. L’accès à l’évènement est gratuit pour tous.



Pour faire de cette fête un souvenir inoubliable, près de 46 points de restauration proposeront des produits locaux et d’ailleurs. Cette multiplication de points et diversités, permettra à tous de trouver rapidement de quoi satisfaire leur appétit !

Une trentaine d’artisans feront découvrir leur métier et passion afin de susciter l’intérêt de tous les curieux, sans oublier la cabote en pierre, en cours de construction entre Puligny-Montrachet et Corpeau. Celle-ci sera terminée tout au long du week-end de la Saint-Vincent Tournante. Les rues résonneront aux sons des divers artistes et musiciens. C’est près de 120 artistes et 6 points de concerts qui seront présents dans les rues de Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny pour le plaisir de tous.

La réussite de cette 78e Saint-Vincent Tournante réside également dans l’organisation des transports et surtout de la sécurité. La sécurité des visiteurs, bénévoles, artisans et partenaires reste la priorité.

Ainsi, la départemental D974 sera fermée de 6h00 à 20h. Aucun véhicule ne pourra stationner hors des emplacements autorisés. L’organisation a prévu 2 parkings voitures ainsi qu’un parking Camping-cars.

- Le Parking principal (à privilégier) :

PARKING CREUSOTTES situé dans la Z.A. des Creusottes à Chagny sur une surface de 35 000 M2

- Le Parking secondaire :

PARKING MEURSAULT situé dans la Z.A. des Champs lins à Meursault.

- Le Parking pour les bus et camping-car :

PARKING PRE-FLEURY situé dans la ZAC du Pré-Fleury à Chassagne-Montrachet

Un système de navettes au départ des parkings et de la gare SNCF de Chagny sera mis en place tout le weekend de 8h à 18h30 pour accéder à l’évènement. Ce service est proposé par le partenaire Girardot au tarif de 3€ par personne par jour ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour se rendre en train, la gare de Chagny sera accessible. Ainsi la Région Bourgogne Franche-Comté propose des billets TER à la vente dès 4€ sur le site « TER Bourgogne-Franche-Comté ».

Cette grande manifestation mobilise depuis plus de 3 ans les bénévoles des villages. Sur les 600 bénévoles nécessaires cette organisation a besoin plus que jamais de 150 bénévoles complémentaires pour renforcer les équipes par tranche de 2H ou 3H, et ainsi profiter tout de même des deux jours. Toute aide sera appréciée et bienvenue pour soutenir les équipes déjà en place.

Avec conviction, énergie et enthousiasme nous nous sommes investis dans cette Saint-Vincent Tournante. Nous approchons de ce week-end tant attendu des 19 et 20 mars et nos villages commencent à dévoiler leurs couleurs et décorations.

Nous vous invitons à retrouver toutes les actualités et informations pratiques sur notre site internet www.saint-vincent-tournante-2021.com ainsi que sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.

Contacts et informations clés :

- Pour acheter des kits contenant verre et plan de la manifestation et ainsi réduire votre temps d’attente les 19 et 20 Mars 2022, rendez-vous soit :

Sur la boutique en ligne www.saint-vincent-tournante-2021.com

Les visiteurs peuvent également acheter à partir du 5 mars à la boutique officielle de Puligny-Montrachet et retirer les kits de dégustation.

La boutique sera ouverte du 14 au 19 mars, tous les après-midis de 14h à 18h