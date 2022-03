Succès de la semaine de sensibilisation réussie à l’occasion du bicentenaire de la mort de Valentin Haüy

Plus de 900 personnes sont venues participer aux divers stands d’animation mis en place par l’Association Valentin Haüy

Samedi 19 mars, à partir de 17h30, au square Chabas, à Chalon-sur-Saône, se tenait la fin des temps forts de la semaine de sensibilisation sur le handicap visuel organisée par l'association Valentin Haüy en direction des scolaires. Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Monique Brédoire, Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Thierry Carpentier, Président de l’Association Valentin Haüy, de nombreux adhérents et bénévoles…

Au cours de la semaine du 14 mars au 19 mars, ce sont 8 écoles qui sont venues participer aux différents ateliers mis en place à destination des primaires, collégiens et lycéens. Ainsi les élèves des écoles primaires Vivant Denon, La Citadelle, Anne Franck, Saint-Charles, La Colombière, Jean Moulin, des collèges de Camille Chevalier et de Robert Doisneau et du Lycée Mathias ont participé aux divers ateliers mis en place par l’association : découverte du Braille (alphabet), des jeux adaptés (Petits chevaux, scrabble, dés, puissance 4), atelier sensoriel (sensibilisation aux objets), locomotion (chiens guides d’aveugles) et sport (avec tandem animé par Dominique Bruley)… soit environ 900 élèves.

Extraits des discours prononcés :

Thierry Carpentier : « Merci à tous d’être venus pour ce bicentenaire de la mort de Valentin Haüy ! Quelques informations, Valentin Haüy est né en 1745, il est décédé le 19 mars 1822, donc il y a 200 ans et il a créé la première école pour les enfants malvoyants et aveugles en 1784 ! Donc on peut le remercier car c’est lui qui a fait le premier alphabet en relief pour que les enfants puissent écrire et lire. Je remercie aussi monsieur Gilles Platret et Dominique Rougeron qui nous ont permis de faire cette manifestation avec l’apport aussi de matériel (barnums, chaises, tables, bannière …). Je remercie tous nos partenaires, Handisport qui sont venus nous voir, le Lion’s club, le Rotary et toutes les personnes qui nous ont entouré, tous les bénévoles, les ayants droits qui ont été plus de 40 à se relayer pendant six jours, alors merci à vous tous ! Je vais remercier également toutes les écoles qui ont participé à cette semaine de sensibilisation, soit 8 écoles, 24 classes au total dont le lycée Mathias, les collèges Camille Chevalier et Robert Doisneau et les écoles primaires Vivant Denon, La Citadelle, Anne Franck, La Colombière, Saint-Charles, Jean Moulin. Nous sommes contents car nous avons eu de bons retours de nombreux Directeur des écoles pour nous remercier de cette sensibilisation. Cette semaine sensorielle était sur le thème de la différence et de l’indifférence. Merci à vous tous ! ».

Gilles Platret : « Merci à vous tous mesdames et messieurs ! Je suis très heureux avec les nombreux élus qui sont venus ce soir de clôturer une semaine qui s’est très bien passée. On a eu le plaisir d’être là pour le lancement lundi dernier avec la présence des classes de la Colombière et j’ai vu des enfants très intéressés par ce qu’on leur présentait notamment dans le développement du sens du toucher , les chiens, l’alphabet braille… bref sur tous les stands, les jeux etc. les enfants prêtaient une grande attention […] De toute façon, il faut savoir qu’il n’y a pas de société qui vaille si elle laisse sur le côté une partie de ses membres[…] Avoir une société où l’on peut tous trouver sa place, je crois que c’est un travail que l’on peut mener ensemble […] Nous allons écrire ensemble la suite, d’ailleurs cela va être de votre part de nouvelles opérations et en tous les cas de notre part vous aurez notre soutien ! On a vraiment la volonté de continuer à travailler avec l’association Valentin Haüy, cela est très clair et on va continuer de le faire car dans notre projet de ville, il y a un projet inclusif où tout le monde trouve sa place […] Je vous tends volontairement la main avec tous, les bénévoles, le Président et les équipes pour faire avancer la cause de chacun. En tous les cas, bravo à tous, vous avez accueilli pas loin de 1000 personnes qui sont passées dans le square Chabas. La Mairie vous soutient, merci à tous ! ».

De même, au cours de la semaine, de nombreux jeunes avaient été invités à dessiner sur le thème lié au handicap pour un lâcher de ballons.

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B