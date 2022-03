Conservatoire du Grand Chalon : 'L'art du duduk'

C’est avec une approche juste et captivante que Haïg Sarikouyoumdjian, un des maîtres du duduk, nous fait voyager à travers l’Arménie dans toute son authenticité, entouré de Georgi Minasyan au duduk et de Aram Movsisyan au daf. En quête permanente de la beauté du son, Haïg Sarikouyoumdjian est même le facteur de ses propres instruments. Laissez-vous transporter par les ambiguïtés rythmiques, la finesse des intonations, la justesse des nuances de timbres, l’esthétique des ornements et des modes, le temps d’un concert unique, contemplatif et spirituel.

DIMANCHE 27 MARS 2022 À 11H - THÉÂTRE PICCOLO

BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30 Tél. : 03 85 42 42 67

VISITE COMMENTEE DU THEATRE PICCOLO / 9h45

ouverte aux personnes ayant une place pour le concert

Renseignements & réservations : 03 85 93 15 98

